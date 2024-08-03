Битва за Волчанск — ОТГ Харьков выяснило новые планы врага

Российские солдаты в траншеях неподалеку от Волчанска. Фото: росСМИ

Армия России планирует расширить огневой контроль над Волчанском Харьковской области. Враг собирается взять под прицел артиллерии северную и центральную части города.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Харьков" в субботу, 3 августа.

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Как заявили украинские защитники, в окрестностях города россияне перемещают личный состав и проводят наступления с целью расширения зоны огневого контроля. Кроме того, враг атаковал город огнеметной РСЗО ТОС-1А "Сонцепек" из района Шебекино.

Также в районе Глубокого российские силы пытаются стабилизировать логистику, проводят распределение и рассредоточение личного состава по боевым позициям и активизировали аэроразведку.

В то же время, украинские защитники сорвали перегруппировку врага вблизи села Сотницкий Казачок, ударив по району сосредоточения личного состава российских войск.