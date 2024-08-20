В ГНСУ показали эффектные кадры уничтожения окупантов в Харьковской области

Маскировка не помогла — в ГПСУ показали эффектные кадры ночной охоты на оккупантов
20 августа 2024 13:27
Замаскированная инженерная техника противников. Фото: скриншот видео
Пограничники Украины показали эффектные кадры уничтожения вражеской техники и позиции российских захватчиков. Удачная работа аэроразведки состоялась на Волчанском направлении.
Об этом сообщает ГПСУ.
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На видеокадрах показали, как пограничники ГПСУ обнаружили и уничтожили вражескую технику и позиции противника. Известно, что работу провели на Волчанском направлении Харьковской области. Сильные взрывы, снятые с дрона на видео, после сбросов боеприпасов свидетельствуют о прямом попадании.
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