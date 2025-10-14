В Харькове нет света из-за атаки России 13 октября — детали от Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов на месте обстрела. Фото: Харьковская ОГА

В результате ракетного удара РФ по Харькову было отключено электроснабжение 30 тысячам абонентов. Враг применил три крылатые ракеты и это очередной целенаправленный удар по энергетике города.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Ангелине Тесленко заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Какие последствия атаки оккупантов РФ

По словам Терехова, в результате атаки пострадало здание одного из медицинских учреждений и линии электропередач. Четыре человека, которые получили ранения в результате обстрела больницы, переведены в другое отделение для оказания медицинской помощи.

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что все находившиеся в больнице все 57 пациентов переведены в другое лечебное учреждение.

Кроме того, Синегубов добавил, что шесть человек получили ранения стеклом в результате вражеского удара КАБ в Харькове.

На вопрос журналистки об усилении российских атак мэр Харькова отметил, что враг целенаправленно атакует энергетическую и гражданскую инфраструктуру города.

Выдержит ли Харьков эту зиму энергетически

Мэр города считает, что Харьков ожидает очередная тяжелая зима. Однако она будет тяжелой не только здесь, но и по всей Украине.

"Мы видим, что целенаправленно разрушаются энергетические объекты, трансформаторные подстанции, ТЭЦ, генерирующее оборудование и все это ведет к тому, что будет трудно, однако, к сожалению, не только здесь", — сказал Терехов.

Однако глава Харькова уверен, что героический город справится и на этот раз.

"Я уверен, что мы выдержим всю эту нагрузку. Будет трудно, но уверен, что мы пройдем отопительный сезон. Многое будет зависеть от нас, наших коммунальных служб, от энергетиков, от системы защиты неба, то есть от наших военных вообще", — сказал мэр Харькова.

Кроме этого он отметил, что уже есть договоренности с несколькими фондами ООН, по срочной поддержке в случае необходимости.

Напомним, поздно вечером 13 октября оккупанты РФ нанесли удар по Харькову. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения.

Кроме этого, взрывы в Харькове слышали утром 13 октября — в городе была объявлена воздушная тревога.