Взрывы в Харькове 13 октября — что известно

В Харькове прогремел мощный взрыв
В Харькове утром 13 октября прогремел сильный взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Взрыв в Харькове
Около 9:20 в месте был слышен звук взрыва во время объявленной воздушной тревоги.
Как сообщил городской голова, взрыв произошел в Киевском районе Харькова. Его причины устанавливаются.
"Произошел взрыв в центральной части Киевского района города, в жилой застройке, в домах выбиты стекла. Причины взрыва устанавливаются", - написал Терехов.
Предварительно сообщалось, что над городом был зафиксирован разведывательный БпЛА врага.
Также Воздушные силы ВСУ сообщали о фиксации скоростной цели из Белгородской области РФ в сторону восточной части Харьковской области.
Кроме того, после стало известно о применении экстренных отключений электроэнергии на Харьковщине. Жителей призывают не пользоваться мощными электроприборами и зарядить мобильные устройства. Срок действия аварийных отключений пока неизвестен.
Напомним, накануне российская армия атаковала Харьков — были повреждены жилые дома.
А также сообщалось, что в результате обстрела Чугуева пострадал ребенок.
