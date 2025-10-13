Взрывы в Харькове 13 октября — что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

В Харькове утром 13 октября прогремел сильный взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Взрыв в Харькове

Около 9:20 в месте был слышен звук взрыва во время объявленной воздушной тревоги.

Как сообщил городской голова, взрыв произошел в Киевском районе Харькова. Его причины устанавливаются.

"Произошел взрыв в центральной части Киевского района города, в жилой застройке, в домах выбиты стекла. Причины взрыва устанавливаются", - написал Терехов.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Предварительно сообщалось, что над городом был зафиксирован разведывательный БпЛА врага.

Сообщения местных сообществ. Фото: скриншот из Telegram

Также Воздушные силы ВСУ сообщали о фиксации скоростной цели из Белгородской области РФ в сторону восточной части Харьковской области.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Кроме того, после стало известно о применении экстренных отключений электроэнергии на Харьковщине. Жителей призывают не пользоваться мощными электроприборами и зарядить мобильные устройства. Срок действия аварийных отключений пока неизвестен.

Сообщение об аварийных отключениях. Фото: Укрэнерго

Напомним, накануне российская армия атаковала Харьков — были повреждены жилые дома.

А также сообщалось, что в результате обстрела Чугуева пострадал ребенок.