У Харкові нема світла через атаку Росії 13 жовтня — деталі від Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов на місці обстрілу. Фото: Харківська ОВА

Внаслідок ракетного удару РФ по Харкову було відключено електропостачання 30 тисячам абонентів. Ворог застосував три крилаті ракети й це черговий цілеспрямований удар по енергетиці міста.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Ангеліни Тесленко заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Які наслідки атаки окупантів РФ

За словами Терехова, в результаті атаки постраждала будівля одного з медичних закладів та лінії електропередач. Чотирьох осіб, які отримали поранення внаслідок обстрілу лікарні, переведено до іншого відділення для надання медичної допомоги.

Тим часом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов проінформував, що усіх 57-х пацієнтів, що знаходилися у лікарні, переведено до іншого лікувального закладу.

Крім того, Синєгубов додав, що шестеро людей отримали поранення склом внаслідок ворожого удару КАБ в Харкові.

На запитання журналістки про посилення російських атак мер Харкова зазначив, що ворог цілеспрямовано атакує енергетичну та цивільну інфраструктуру міста.

Чи витримає Харків цю зиму енергетично

Мер міста вважає, що Харків очікує чергова важка зима. Проте вона буде важкою не тільки тут, а й по всій Україні.

"Ми бачимо, що цілеспрямовано руйнуються енергетичні об'єкти, трансформаторні підстанції, ТЕЦ, генеруюче обладнання і все це веде до того, що буде важко, проте, на жаль, не тільки тут", — сказав Терехов.

Однак очільник Харкова впевнений, що героїчне місто впорається і цього разу.

"Я впевнений, що ми витримаємо все це навантаження. Буде важко, але впевнений, що ми пройдемо опалювальний сезон. Багато буде залежати від нас, наших комунальних служб, від енергетиків, від системи захисту неба, тобто від наших військових взагалі", — сказав мер Харкова.

Крім цього він зазначив, що вже є домовленості із декількома фондами ООН, щодо термінової підтримки в разі необхідності.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 жовтня окупанти РФ завдали удару по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.

Крім цього, вибухи у Харкові чули вранці 13 жовтня — у місті було оголошено повітряну тривогу.