В Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва

Харьков под обстрелом — в городе раздались взрывы
Взрывы в Харькове в субботу, 7 сентября, раздались около 16:00. Игорь Терехов сообщил об ударах по территории города и призвал жителей находиться в безопасных местах.
Об этом Терехов написал в своем Телеграм-канале.
Обстрел Харькова 7 сентября
В субботу, 7 сентября, оккупанты нанесли удары по Харькову. В районе места попадания виден столб дыма.
Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 14:35.
По информации Харьковской ОВА, под угрозой как территория города, так и Харьковского района.
По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, на места попаданий выехали соответствующие службы. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.
Оккупанты ударили по Харькову и пригороду
По данным Харьковской ОВА, зафиксированы удары по Харькову, а именно по территории садового общества в Индустриальном районе.
Еще одно попадание — в частном секторе поселка Малая Даниловка в пригороде Харькова.
По данным мэра Харькова Игоря Терехова, удары по Харькову пришлись по Индустриальному району и Салтовскому.
"На месте одного из прилетов пожар. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.
Читайте Новини.LIVE!