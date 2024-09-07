В Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва

Дым вот взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харькове в субботу, 7 сентября, раздались около 16:00. Игорь Терехов сообщил об ударах по территории города и призвал жителей находиться в безопасных местах.

Об этом Терехов написал в своем Телеграм-канале.

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Обстрел Харькова 7 сентября

В субботу, 7 сентября, оккупанты нанесли удары по Харькову. В районе места попадания виден столб дыма.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 14:35.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua/

По информации Харьковской ОВА, под угрозой как территория города, так и Харьковского района.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, на места попаданий выехали соответствующие службы. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Оккупанты ударили по Харькову и пригороду

По данным Харьковской ОВА, зафиксированы удары по Харькову, а именно по территории садового общества в Индустриальном районе.

Еще одно попадание — в частном секторе поселка Малая Даниловка в пригороде Харькова.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, удары по Харькову пришлись по Индустриальному району и Салтовскому.

"На месте одного из прилетов пожар. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.