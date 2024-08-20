В ВСУ показали кадры удара по вражескому складу с горючим

В ВСУ показали эффектные кадры попадания по вражескому составу с горючим в Харьковской области
20 августа 2024 17:30
Удар по складу с горючим. Фото: скриншот
Украинские защитники продолжают уничтожать пехоту и технику оккупантов. Военные показали кадры прямого попадания во вражеский склад с горючим.
Об этом ОТУ "Харьков" сообщило в Telegram во вторник, 20 августа.
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"Оккупанты пытаются атаковать украинские позиции. Чтобы задействовать технику, им нужно горючее. Склад под открытым небом россияне обустроили рядом с лесопосадкой. Надеялись, что такая локация поможет скрыть горюче-смазочные материалы", — говорится в сообщении.
Аэроразведка бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины обнаружила и нанесла прицельный удар с воздуха по вражескому складу с горючим.
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