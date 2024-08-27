Воины поразили дроном Град в Белгородской области, который обстреливал Харьковскую область

Бойцы 92-й ОШБр поразили дроном российский Град, который обстреливал Харьковщину
27 августа 2024 09:49
Российский "Град". Фото: скриншот с видео
Украинские защитники продолжают уничтожение российских окупантов и их техники. Так, бойцы поразили реактивную систему залпового огня "Град" в Белгородской области.
Соответствующее видео обнародовал СтратКом ВСУ в Telegram во вторник, 27 августа.
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Воины батальона ударных беспилотников 92-й ОШБр "Ахиллес" поразили российский "Град" в Белгородской области.
Там отметили, что именно этой системой оккупанты били по Харьковской области. На видео видно, как дрон двигается в направлении "Града" и попадает в него.
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