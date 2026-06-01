Дефицит кадров на Харьковщине: мигранты отказываются ехать

Строители на работе. Фото иллюстративное: Государственная служба по вопросам труда

Подрядчики на Харьковщине уже несколько недель тщетно пытаются привезти в область иностранных строителей. Трудовые мигранты отказываются ехать ближе к линии фронта. Даже высокие зарплаты и официальное бронирование от мобилизации не помогают решить проблему. Сейчас все сложные задачи приходится выполнять исключительно местным жителям.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры области Андрей Алексеев.

Пустые вакансии

Компании, которые восстанавливают Харьковскую область, готовы нанимать иностранцев, но те просто боятся войны. Несмотря на активные поиски, ни один зарубежный специалист пока не согласился на переезд.

"Подрядные организации планируют привлечение трудовых мигрантов и проводят активные мероприятия в этом направлении. Но уже несколько недель пытаются привлечь и перевезти их на территорию области. Эти все потуги успехом не увенчались отнюдь не увенчались. Никто не хочет приезжать", — рассказал Алексеев.

Большие деньги

Иностранцев и жителей других регионов Украины не привлекают даже хорошие заработки, которые предлагают на строительстве. За простую работу на дорогах или объектах энергетики можно получать более 40 тысяч гривен в месяц.

"Заработная плата дорожного рабочего колеблется от 35 до 42 тысяч гривен. А бетонные работы на наших объектах защиты энергетики — от 30 до 44 тысяч гривен ищут. Для трудовых мигрантов это довольно-таки приличная цифра, да в принципе и в пределах Украины это довольно приличная цифра", — объясняет Андрей Алексеев.

Собственные силы

Кроме мигрантов, на Харьковщину не спешат ехать и украинцы из тыловых областей. Строительные компании предлагают работникам полную безопасность от мобилизации, но страх перед обстрелами оказывается сильнее финансовой выгоды.

"Не хватает как желающих из Украины, среди граждан Украины, ехать в Харьков работать, даже при условии 100% бронирования, например, жителей западных и центральных областей, так и мигрантов само собой. Справляемся своими силами, те, кто здесь живет, здесь и работает", — подытожил руководитель Службы восстановления.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области тысяча единиц техники для ремонта инфраструктуры сейчас не находится в эксплуатации. Причиной является отсутствие работников. Люди не хотят работать в прифронтовом регионе.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов выступил против массового привлечения иностранных работников после завершения войны. По мнению городского головы, государство должно сосредоточиться на создании рабочих мест для украинцев, которые будут возвращаться домой из-за границы. Он также предупредил о рисках, связанных с увеличением количества трудовых мигрантов.