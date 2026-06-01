Дефіцит кадрів на Харківщині: мігранти відмовляються їхати

Будівельники на роботі. Фото ілюстративне: Державна служба з питань праці

Підрядники на Харківщині вже кілька тижнів марно намагаються привезти в область іноземних будівельників. Трудові мігранти відмовляються їхати ближче до лінії фронту. Навіть високі зарплати та офіційне бронювання від мобілізації не допомагають розв'язати проблему. Зараз усі складні завдання доводиться виконувати виключно місцевим жителям.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури області Андрій Алексєєв.

Порожні вакансії

Компанії, які відновлюють Харківську область, готові наймати іноземців, але ті просто бояться війни. Попри активні пошуки, жоден закордонний фахівець поки не погодився на переїзд.

"Підрядні організації планують залучення трудових мігрантів і проводять активні заходи в цьому напрямку. Але вже декілька тижнів намагаються залучити і перевезти їх на територію області. Ці всі потуги успіхом не увінчалися аж ніяк. Ніхто не хоче приїжджати", — розповів Алексєєв.

Великі гроші

Іноземців та мешканців інших регіонів України не приваблюють навіть хороші заробітки, які пропонують на будівництві. За просту роботу на дорогах чи об'єктах енергетики можна отримувати понад 40 тисяч гривень на місяць.

"Заробітна плата дорожнього робітника коливається від 35 до 42 тисяч гривень. А бетонні роботи на наших об'єктах захисту енергетики — від 30 до 44 тисяч гривень шукають. Для трудових мігрантів це досить-таки пристойна цифра, та в принципі і в межах України це досить пристойна цифра", — пояснює Андрій Алексєєв.

Власні сили

Окрім мігрантів, на Харківщину не поспішають їхати й українці з тилових областей. Будівельні компанії пропонують працівникам повну безпеку від мобілізації, але страх перед обстрілами виявляється сильнішим за фінансову вигоду.

"Не вистачає як бажаючих з України, серед громадян України, їхати до Харкова працювати, навіть за умови 100% бронювання, наприклад, жителів західних і центральних областей, так і мігрантів саме собою. Справляємося своїми силами, ті, хто тут живе, тут і працює", — підсумував керівник Служби відновлення.

