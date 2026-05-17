Мер Харкова Терехов заявив, що мігранти відбиратимуть роботу в українців

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: УНІАН

Мер Харкова Ігор Терехов виступив проти масового залучення іноземних працівників після завершення війни. На думку міського голови, держава має зосередитися на створенні робочих місць для українців, які повертатимуться додому з-за кордону. Він також попередив про ризики, пов'язані зі збільшенням кількості трудових мігрантів.

Про це Ігор Терехов заявив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець під час форуму "Люди і громади: рішення, що формують майбутнє".

Ігор Терехов вважає, що після війни пріоритетом має стати підтримка власних громадян і відновлення внутрішнього ринку праці. За його словами, українці повинні мати можливість працювати і забезпечувати сім'ї саме у своїй країні. При цьому мер окремо зазначив, що не виступає проти іноземних студентів, оскільки їхнє навчання приносить дохід українським університетам і підтримує систему вищої освіти.

Терехов заявив, що роботу мають отримувати українці

"Для нас насамперед важливо, щоб українці мали можливість повертатися у свою країну і заробляти гроші для своїх сімей. Вони повинні жити і працювати в незалежній Україні. Якщо з'являться мігранти, вони будуть відбирати роботу в наших людей", — заявив Ігор Терехов.

Мер Харкова також зазначив, що Україна повинна враховувати досвід європейських країн і США в питаннях міграційної політики. Тема нестачі кадрів і майбутнього ринку праці залишається однією з ключових в обговоренні післявоєнного відновлення країни. Раніше представники бізнесу і влади неодноразово заявляли про можливий дефіцит робочих рук після закінчення війни.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про заяву Ігоря Терехова з приводу того, що архітектура безпеки вибудовується в прифронтових громадах.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що Київщина і Житомирщина підписали меморандум про намір вступу до АПГГ.