В Харькове стартовал проект "энергетический остров"

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото иллюстративное: Суспільне

В Харькове планируется создать "энергетический остров", который станет первой частью реализации проекта децентрализации систем жизнеобеспечения в Украине. Это позволит городу избежать ряда проблем, вызванных отопительным сезоном.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Українське радіо.

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Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

"Энергетический остров" в Харькове

Терехов рассказал, что "энергетический остров" является первой реализацией проекта децентрализации систем жизнеобеспечения в Украине.

По его словам, до конца года в городе необходимо смонтировать 141 установку, чтобы нормально пройти отопительный сезон.

Или это поможет

Данная разработка позволит городу не зависеть от ряда факторов и будет способствовать регулированию определенных тарифов.

"Сейчас городские власти активно работают над тем, чтобы харьковчане были обеспечены всеми коммунальными услугами и чтобы мы достойно прошли сложную зиму", — заверил Терехов.