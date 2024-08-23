В Харькове стартовал проект "энергетический остров"

В Харькове анонсировали проект "энергетический остров" — что он предполагает
В Харькове планируется создать "энергетический остров", который станет первой частью реализации проекта децентрализации систем жизнеобеспечения в Украине. Это позволит городу избежать ряда проблем, вызванных отопительным сезоном.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Українське радіо.
"Энергетический остров" в Харькове
Терехов рассказал, что "энергетический остров" является первой реализацией проекта децентрализации систем жизнеобеспечения в Украине.
По его словам, до конца года в городе необходимо смонтировать 141 установку, чтобы нормально пройти отопительный сезон.
Или это поможет
Данная разработка позволит городу не зависеть от ряда факторов и будет способствовать регулированию определенных тарифов.
"Сейчас городские власти активно работают над тем, чтобы харьковчане были обеспечены всеми коммунальными услугами и чтобы мы достойно прошли сложную зиму", — заверил Терехов.
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