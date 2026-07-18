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Главная Харьков Единство городов в условиях войны: Терехов подвел итоги визита в Полтаву

Единство городов в условиях войны: Терехов подвел итоги визита в Полтаву

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 20:57
Единство городов в условиях войны: Терехов подвел итоги визита в Полтаву
Срочная новость

Мэр Харькова Игорь Терехов подвел итоги своего визита в Полтаву в субботу, 18 июля. Он отметил, что возвращается с ощущением, будто побывал не просто в соседнем городе, а у хороших друзей. По его словам, почти на каждой встрече звучали теплые слова о Харькове.

Об этом Игорь Терехов сообщил в соцсетях, передает «Новости.LIVE».

Визит Терехова в Полтаву 18 июля

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Автор:
Аркадий Пастула
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