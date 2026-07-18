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Головна Харків Єдність міст під час війни: Терехов підбив підсумки візиту в Полтаву

Єдність міст під час війни: Терехов підбив підсумки візиту в Полтаву

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 20:57
Єдність міст під час війни: Терехов підбив підсумки візиту в Полтаву
Термінова новина

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки свого візиту до Полтави у суботу, 18 липня. Він зазначив, що повертається з відчуттям, ніби побував не лише у сусідньому місті, а у добрих друзів. За його словами, майже на кожній зустрічі були теплі слова про Харків.

Про це Ігор Терехов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Візит Терехова до Полтави 18 липня

Новина доповнюється...

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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