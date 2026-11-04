Бывший руководитель ТЦК в кабинете. Фото: Спецпрокуратура Восточного региона

В Харькове бывшему руководителю районного территориального центра комплектования было предъявлено подозрение в связи с махинациями с данными о мобилизации. Он вносил в систему "Оберег" ложные сведения о призыве военнообязанных, чтобы искусственно улучшить показатели выполнения мобилизационного плана.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Спецпрокуратуру Восточного региона.

Реклама

Подделка документов

По данным следствия, в ноябре и декабре 2025 года бывший начальник ТЦК использовал служебное положение и доступ к системе "Оберег", чтобы вносить ложные данные о мобилизации мужчин. Всего правоохранители установили 11 военнообязанных, в отношении которых делались такие записи. В системе указывалось, что мужчин якобы призвали на военную службу и зачислили в воинские части. Однако на самом деле они не проходили службу, не попадали в списки личного состава и не получали воинских званий.

Впоследствии чиновник возвращал этих мужчин на воинский учет, а записи об их якобы прохождении службы удалял. Таким образом он искусственно завышал показатели выполнения мобилизационного плана одного из районных ТЦК и СП Харькова.

Какое наказание грозит

Бывшему начальнику ТЦК сообщили о подозрении по частям 1 и 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе лицом, имеющим к ней доступ, в частности совершенном повторно. По ходатайству прокурора суд избрал мужчине меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 166 400 гривен. В настоящее время подозреваемый занимает должность исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП Луганской области.

Читайте также:

Фиктивное бронирование

Отметим, что ранее в Харькове раскрыли схему незаконного оформления бронирования от мобилизации. К ней, по данным ГБР, причастны двое правоохранителей и их гражданский сообщник. Они предлагали военнообязанным фиктивное трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры за 4,5 тысячи долларов США.

Мужчин должны были формально оформить на работу без выполнения реальных обязанностей. Это позволило бы им получить отсрочку и избежать призыва. После передачи денег одному из участников схемы сотрудники ГБР пресекли её деятельность. Всем троим сообщили о подозрении в покушении на препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований. Суд отправил их под стражу с возможностью внесения залога. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове в суд передали дело 55-летнего гражданина Азербайджана, которого обвиняют в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. По данным следствия, мужчина предлагал оформить фиктивное трудоустройство для получения бронирования, а после этого — организовать «командировку» в одну из стран Европы без возвращения в Украину.

Также Новини.LIVE писали, что Киевский районный суд Харькова признал виновной врача, которая помогала военнообязанным уклониться от службы в ВСУ. Она оформляла для них фиктивные документы.