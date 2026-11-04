Екскерівник ТЦК в кабінеті. Фото: Спецпрокуратура Східного регіону

У Харкові колишньому керівнику районного територіального центру комплектування повідомили про підозру через махінації з даними про мобілізацію. Він вносив до системи "Оберіг" неправдиві відомості про призов військовозобов’язаних, щоб штучно покращити показники виконання мобілізаційного плану.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Спецпрокуратуру Східного регіону.

Реклама

Підробка документів

За даними слідства, у листопаді та грудні 2025 року ексначальник ТЦК використовував службове становище та доступ до системи "Оберіг", щоб вносити неправдиві дані про мобілізацію чоловіків. Загалом правоохоронці встановили 11 військовозобов’язаних, щодо яких робили такі записи. У системі зазначали, що чоловіків нібито призвали на військову службу та зарахували до військових частин. Однак насправді вони не проходили службу, не потрапляли до списків особового складу та не отримували військових посад.

Згодом посадовець повертав цих чоловіків на військовий облік, а записи про їхнє нібито проходження служби видаляв. Таким чином він штучно завищував показники виконання мобілізаційного плану одного з районних ТЦК та СП Харкова.

Яке покарання загрожує

Колишньому начальнику ТЦК повідомили про підозру за частинами 1 та 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою, яка має до неї доступ, зокрема вчинену повторно. За клопотанням прокурора суд обрав чоловікові запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 166 400 гривень. Наразі підозрюваний обіймає посаду виконувача обов’язків начальника одного з районних ТЦК та СП Луганської області.

Читайте також:

Фіктивне бронювання

Зазначимо, раніше у Харкові викрили схему незаконного оформлення бронювання від мобілізації. До неї, за даними ДБР, причетні двоє правоохоронців та їхній цивільний спільник. Вони пропонували військовозобов'язаним фіктивне працевлаштування на підприємстві критичної інфраструктури за 4,5 тисячі доларів США.

Чоловіків мали формально оформлювати на роботу без виконання реальних обов'язків. Це дозволяло б їм отримати бронювання та уникнути призову. Після передачі грошей одному з учасників схеми працівники ДБР припинили її діяльність. Усім трьом повідомили про підозру в замаху на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Суд відправив їх під варту з можливістю внесення застави. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові до суду передали справу 55-річного громадянина Азербайджану, якого обвинувачують в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного за кордон. За даними слідства, чоловік пропонував оформити фіктивне працевлаштування для отримання бронювання, а після цього — організувати "відрядження" до однієї з країн Європи без повернення в Україну.

Також Новини.LIVE писали, що Київський районний суд Харкова визнав винною лікарку, яка допомагала військовозобов'язаним ухилитись від служби в ЗСУ. Вона оформлювала для них фіктивні документи.