Запуск тяжелого дрона. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

В Харьковской области украинские военные провели уникальную спасательную операцию, которая дала шанс на жизнь раненому защитнику. Боец с ампутациями обеих ног несколько суток оставался на позиции под угрозой новых атак. Наземные способы эвакуации не сработали, поэтому для спасения задействовали тяжелый беспилотник, который смог вывезти военного из зоны боевых действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский госпиталь.

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История бойца

49-летний Константин держал наблюдательный пункт на Купянском направлении. После российских атак его побратим погиб, а сам военный получил ранения обеих ног. Несмотря на тяжелое состояние, он оставался на позиции и продолжал выполнять боевую задачу. Российские военные пытались психологически давить на защитника и призывали его сдаться в плен. Они сбрасывали с дронов устройства, через которые звучали соответствующие сообщения. Константин отказался сдаваться, хотя понимал опасность.

"Я просто выкрикнул: "Русский военный корабль, иди…". Ну и всё. А после этого они сбросили две противотанковые мины", — рассказал военный, который сейчас проходит лечение в харьковском госпитале.

Его несколько раз пытались эвакуировать различными способами, в частности с помощью наземного роботизированного комплекса. Однако из-за действий российских военных эти попытки не дали результата. Несмотря на это, командование не прекращало поиски способа спасти бойца. На позицию с помощью беспилотников доставляли воду, еду и лекарства, в частности антибиотики и обезболивающие препараты.

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Воздушная эвакуация

Для спасения Константина объединили усилия военные нескольких бригад и корпусов. К планированию привлекли подразделения беспилотных систем, артиллерии, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Командир 10-го армейского корпуса Артем Богомолов подчеркнул, что другого способа спасти военного уже не осталось. По его словам, подготовка длилась долго, ведь нужно было учесть многочисленные риски.

"Десятки людей работали, чтобы спасти одного. К планированию привлекались и силы беспилотных систем, и артиллерийские подразделения, и подразделения РЭБ, и подразделения ПВО. Но каждая спасённая жизнь — она стоит многих, многих часов этой работы", — отметил Богомолов.

Для операции использовали гексакоптер украинского производства "Аюдаг-6", известный как Heavy Shot. Инженеры компании Gurzuf Defence совместно с военными доработали дрон, чтобы он мог транспортировать человека.

Особенно сложной задачей стало расстояние: беспилотнику нужно было преодолеть более 15 километров с раненым на борту. При этом в районе операции продолжались воздушные бои и радиоэлектронное подавление. Военные заранее объяснили Константину, как закрепиться на борту. Поскольку он не мог слышать команд, за его действиями следили через установленную камеру.

"Он пристегнулся аккуратно и быстро и показал нам пальцами сердечко. И мы взлетели", — рассказал пилот 30-й отдельной механизированной бригады, известный под позывным «Чёрный».

Что известно о состоянии военного

После эвакуации Константина доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове. Перед несколькими операциями врачам потребовалось несколько суток, чтобы стабилизировать его состояние. Начальник отделения хирургической инфекции и термических повреждений Владимир Куприянчук пояснил, что благодаря доставленным на позицию медикаментам военному удалось избежать тяжелых осложнений. В частности, лечение помогло предотвратить развитие опасных инфекций.

"Если бы не это, он бы не выжил", — подчеркнул врач.

Впереди Константина ждут протезирование, реабилитация и работа с психологами. Сам военный говорит, что выдержать испытания ему помогли поддержка командования и уверенность в том, что сослуживцы не бросили его на произвол судьбы.

"Они все — теперь мои ангелы, особенно пилот", — поделился защитник.

Бои на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 204 боевых столкновения. Российские войска продолжали наступать, в частности в Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили две атаки оккупантов, которые пытались продвинуться в сторону Графского.

На Купянском направлении также продолжались интенсивные бои. В течение суток россияне 11 раз пытались улучшить свои позиции. Основные усилия противник сосредоточил на продвижении в направлении Купянска и Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области российские военные обстреляли группу гражданских лиц, которых сами выводили из Купянска. Среди людей были женщины и ребенок. Украинские защитники зафиксировали атаку с помощью разведывательных дронов. Военные заявляют, что россияне могли устроить провокацию, чтобы впоследствии обвинить Украину в гибели мирных жителей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области спецназовцы полиции эвакуировали кота, который несколько месяцев жил возле их позиции в прифронтовом селе. Оставлять животное перед наступлением холодов стало опасно, поэтому во время ротации правоохранители забрали его с собой. Вместе они прошли более 11 километров под угрозой атак FPV-дронов.