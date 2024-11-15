Эвакуация из Купянска — Беседин рассказал почему люди не хотят уезжать

Женщина эвакуируется из Купянска. Фото: Reuters

В Купянске в Харьковской области продолжается непрерывная эвакуация населения, ведь в городе уже продолжаются бои с российскими войсками. Несмотря на сложную ситуацию и сверхвысокую опасность, некоторые наотрез отказываются эвакуироваться.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

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Андрей Беседин рассказал, что все уполномоченные органы и экстренные службы продолжают непрерывно эвакуировать жителей Купянска в безопасные регионы. Несмотря на это, есть люди, которые не соглашаются на выезд, аргументируя это тем, что не хотят покидать свое имущество на произвол судьбы.

"К сожалению, люди пренебрегают, отказываются, говоря о том, что останутся, ведь здесь их дома и имущество. Хотя в таких условиях выживать практически невозможно. Весь алгоритм отработан, все готовы, только нужно откликнуться", — рассказал Беседин.

Женщина готовится к эвакуации. Фото: Reuters

Женщина садится в эвакуационный автобус. Фото: Reuters

Мужчина собирает личные вещи перед выездом из Купянска. Фото: Reuters

Напомним, начальник Купянской МВА сообщал, что российские войска пытались наступать на Купянск и десантироваться, однако ВСУ успешно отбили вражескую атаку, продолжается зачистка.

Между тем для гражданских условия жизни в Купянске становятся более тяжелыми: там уже прекратило работу последнее отделение Укрпочты и не работают банкоматы.