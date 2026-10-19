Запукс важкого дрона. Фото ілюстративне: Гентшаб ЗСУ

На Харківщині українські військові провели унікальну рятувальну операцію, яка дала шанс на життя пораненому захиснику. Боєць із ампутаціями обох ніг кілька діб залишався на позиції під загрозою нових атак. Наземні способи евакуації не спрацювали, тому для порятунку залучили важкий безпілотник, який зміг винести військового із зони бойових дій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський шпиталь.

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Історія бійця

49-річний Костянтин тримав спостережний пункт на Куп'янському напрямку. Після російських атак його побратим загинув, а сам військовий дістав поранення обох ніг. Попри важкий стан, він залишався на позиції та продовжував виконувати бойове завдання. Російські військові намагалися психологічно тиснути на захисника й закликали його здатися в полон. Вони скидали з дронів пристрої, через які лунали відповідні повідомлення. Костянтин відмовився здаватися, хоча розумів небезпеку.

"Я просто викрикнув: "Русский военный корабль, иди…". Ну і все. І після цього вони скинули дві протитанкові міни", — розповів військовий, який нині проходить лікування у харківському шпиталі.

Евакуювати його кілька разів намагалися різними способами, зокрема за допомогою наземного роботизованого комплексу. Однак через дії російських військових ці спроби не дали результату. Попри це, командування не припиняло пошуків способу врятувати бійця. На позицію за допомогою безпілотників доставляли воду, їжу та ліки, зокрема антибіотики й знеболювальні препарати.

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Повітряна евакуація

Для порятунку Костянтина об'єднали зусилля військові кількох бригад і корпусів. До планування залучили підрозділи безпілотних систем, артилерії, радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Командир 10-го армійського корпусу Артем Богомолов наголосив, що іншого способу врятувати військового вже не залишилося. За його словами, підготовка тривала довго, адже потрібно було врахувати численні ризики.

"Десятки людей працювали, аби врятувати одного. До планування залучались і сили безпілотних систем, і артилерійські підрозділи, і підрозділи РЕБ, і підрозділи ППО. Але кожне врятоване життя — воно варте багатьох, багатьох годин тієї праці", — зазначив Богомолов.

Для операції використали гексакоптер українського виробництва "Аюдаг-6", відомий як Heavy Shot. Інженери компанії Gurzuf Defence разом із військовими доопрацювали дрон, щоб він міг транспортувати людину.

Особливо складним завданням стала відстань: безпілотнику потрібно було подолати понад 15 кілометрів із пораненим на борту. Водночас у районі операції тривали повітряні бої та радіоелектронне придушення. Військові заздалегідь пояснили Костянтину, як закріпитися на борту. Оскільки він не міг чути команд, за його діями стежили через установлену камеру.

"Він причепився чітко і швидко і показав нам пальцями сердечко. І ми полетіли", — розповів пілот 30-ї окремої механізованої бригади, відомий під позивним Чорний.

Що відомо про стан військового

Після евакуації Костянтина доправили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові. Перед кількома операціями лікарям знадобилося кілька діб, щоб стабілізувати його стан. Начальник відділення хірургічної інфекції та термічних ушкоджень Володимир Купріянчук пояснив, що завдяки доставленим на позицію медикаментам військовому вдалося уникнути важких ускладнень. Зокрема, лікування допомогло запобігти розвитку небезпечних інфекцій.

"Якби не це, він би не вижив", — наголосив лікар.

Попереду на Костянтина чекають протезування, реабілітація та робота з психологами. Сам військовий каже, що витримати випробування йому допомогли підтримка командування та впевненість у тому, що побратими не залишили його напризволяще.

"Вони всі — мої янголи тепер, особливо пілот", — поділився захисник.

Бої на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 204 бойові зіткнення. Російські війська продовжували наступати, зокрема на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів, які намагалися просунутися в бік Графського.

На Куп’янському напрямку також тривали інтенсивні бої. Протягом доби росіяни 11 разів намагалися покращити свої позиції. Основні зусилля противник зосередив на просуванні в напрямку Куп’янська та Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині російські військові обстріляли групу цивільних, яких самі виводили з Куп’янська. Серед людей були жінки та дитина. Українські захисники зафіксували атаку за допомогою розвідувальних дронів. Військові заявляють, що росіяни могли влаштувати провокацію, аби згодом звинуватити Україну в загибелі мирних жителів.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині спецпризначенці поліції евакуювали кота, який кілька місяців жив біля їхньої позиції у прифронтовому селі. Залишати тварину перед холодами стало небезпечно, тому під час ротації правоохоронці забрали її із собою. Разом вони пройшли понад 11 кілометрів під загрозою атак FPV-дронів.