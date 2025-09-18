Форум прифронтовых городов и громад стартовал в Харькове — для чего призван

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Фото: кадр из видео

В Харькове 18 сентября стартовал форум прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов". На событии принимают участие руководители областных военных администраций, представители ООН, предприниматели прифронтовых городов, чиновники и тому подобное.

Новини.LIVE сообщают все детали начала форума.

Реклама

Читайте также:

Форум в Харькове 18 сентября

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время открытия форума заявил, что сегодня мы ставим задачу объединить громады. По его словам, именно так можно будет эффективно сотрудничать вместе: с правительством, парламентом и международными партнерами.

Игорь Терехов и Виталий Ким на форуме в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Участники форума в Харькове. Фото: Новини.LIVE

"Это правильный шаг, и идея создания Ассоциации прифронтовых городов и громад, я уверен, позволит четко артикулировать потребности и координировать наши действия. Уважаемые коллеги! Для правительства прифронтовые регионы, города и села, конечно, сверхважные. Мы уже запустили программу поддержки прифронтовых громад. Она охватывает десять областей Украины и более двух сотен громад", — поделился Кулеба.

Он пояснил, что в программе пять приоритетов: люди, жилье, безопасность, бизнес, здоровье. Для этого предусмотрены конкретные меры, в частности, от строительства укрытий в школах и больницах до финансирования местных программ для развития бизнеса, аграриев, поддержки медиков и социальной инфраструктуры.

Участники форума в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Даниил Гетманцев на форуме в Харькове. Фото: Новини.LIVE

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины, сегодня очень важно, чтобы именно громады определяли свои первоочередные потребности.

"Также хочу сказать, что мы работаем над тем, чтобы в 2026 году общины получили больше поддержки от государства, в частности, это дополнительные дотации и финансирование отдельных проектов. Поэтому, спасибо вам за ваш труд, устойчивость и готовность участвовать в совместных процессах. Вместе мы сделаем так, что прифронтовые громады станут примером восстановления и развития даже в самых сложных условиях", — подытожил Алексей Кулеба.

Что сказал Олег Синегубов

В то же время председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что подготовка к отопительному сезону — ближайший и самый важный вызов, который стоит не только перед городом, но и областью.

Игорь Терехов во время форума. Фото: Новини.LIVE

Виталий Ким на форуме в Харькове. Фото: Новини.LIVE

"Этот форум призван для того, чтобы объединить и дальше отстаивать интересы наших людей на самом высоком уровне. Конечно, мы имеем большую поддержку президента, соответственно парламента, профильных министерств. Однако все равно только люди с тех прифронтовых территорий знают, как лучше восстанавливать, как лучше справиться с теми вызовами, которые мы сегодня имеем", — сказал он.

Отметим, Ассоциация прифронтовых городов и общин — это инициатива, о создании которой объявили сегодня, 18 сентября, в Харькове. Она объединила более 100 общин с целью объединить усилия прифронтовых регионов вокруг решения их насущных проблем. Руководителем Ассоциации стал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, в Купянске критическая ситуация из-за российских обстрелов. По данным начальника МВА Андрея Беседина, в городе также продолжаются контрдиверсионные мероприятия для поиска вероятных вражеских ДРГ.

Кроме того, 16 сентября РФ атаковала историческое здание в Харькове "шахедом". Речь идет об учебном заведении.