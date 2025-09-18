Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове стартовал форум прифронтовых городов и громад — цель

В Харькове стартовал форум прифронтовых городов и громад — цель

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 15:01
Форум прифронтовых городов и громад стартовал в Харькове — для чего призван
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Фото: кадр из видео

В Харькове 18 сентября стартовал форум прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов". На событии принимают участие руководители областных военных администраций, представители ООН, предприниматели прифронтовых городов, чиновники и тому подобное.

Новини.LIVE сообщают все детали начала форума.

Реклама
Читайте также:

Форум в Харькове 18 сентября

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время открытия форума заявил, что сегодня мы ставим задачу объединить громады. По его словам, именно так можно будет эффективно сотрудничать вместе: с правительством, парламентом и международными партнерами.

Форум прифронтових міст та громад у Харкові 18 вересня
Игорь Терехов и Виталий Ким на форуме в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Форум прифронтових міст та громад у Харкові 18 вересня
Участники форума в Харькове. Фото: Новини.LIVE

"Это правильный шаг, и идея создания Ассоциации прифронтовых городов и громад, я уверен, позволит четко артикулировать потребности и координировать наши действия. Уважаемые коллеги! Для правительства прифронтовые регионы, города и села, конечно, сверхважные. Мы уже запустили программу поддержки прифронтовых громад. Она охватывает десять областей Украины и более двух сотен громад", — поделился Кулеба.

Он пояснил, что в программе пять приоритетов: люди, жилье, безопасность, бизнес, здоровье. Для этого предусмотрены конкретные меры, в частности, от строительства укрытий в школах и больницах до финансирования местных программ для развития бизнеса, аграриев, поддержки медиков и социальной инфраструктуры.

Форум прифронтових міст та громад у Харкові 18 вересня
Участники форума в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Форум прифронтових міст та громад у Харкові 18 вересня
Даниил Гетманцев на форуме в Харькове. Фото: Новини.LIVE

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины, сегодня очень важно, чтобы именно громады определяли свои первоочередные потребности.

"Также хочу сказать, что мы работаем над тем, чтобы в 2026 году общины получили больше поддержки от государства, в частности, это дополнительные дотации и финансирование отдельных проектов. Поэтому, спасибо вам за ваш труд, устойчивость и готовность участвовать в совместных процессах. Вместе мы сделаем так, что прифронтовые громады станут примером восстановления и развития даже в самых сложных условиях", — подытожил Алексей Кулеба.

Что сказал Олег Синегубов

В то же время председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что подготовка к отопительному сезону — ближайший и самый важный вызов, который стоит не только перед городом, но и областью.

Форум прифронтових міст та громад у Харкові 18 вересня
Игорь Терехов во время форума. Фото: Новини.LIVE
Форум прифронтових міст та громад у Харкові 18 вересня
Виталий Ким на форуме в Харькове. Фото: Новини.LIVE

"Этот форум призван для того, чтобы объединить и дальше отстаивать интересы наших людей на самом высоком уровне. Конечно, мы имеем большую поддержку президента, соответственно парламента, профильных министерств. Однако все равно только люди с тех прифронтовых территорий знают, как лучше восстанавливать, как лучше справиться с теми вызовами, которые мы сегодня имеем", — сказал он.

Отметим, Ассоциация прифронтовых городов и общин — это инициатива, о создании которой объявили сегодня, 18 сентября, в Харькове. Она объединила более 100 общин с целью объединить усилия прифронтовых регионов вокруг решения их насущных проблем. Руководителем Ассоциации стал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, в Купянске критическая ситуация из-за российских обстрелов. По данным начальника МВА Андрея Беседина, в городе также продолжаются контрдиверсионные мероприятия для поиска вероятных вражеских ДРГ.

Кроме того, 16 сентября РФ атаковала историческое здание в Харькове "шахедом". Речь идет об учебном заведении.

отопительный сезон Харьков Олег Синегубов война в Украине форум
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации