Грозы, град и порывистый ветер: погода в Харькове завтра

Женщина идёт под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 15 июня, в Харькове и области ожидаются дожди с грозами. Синоптики также предупреждают о возможном граде и порывах ветра до 20 м/с в некоторых районах области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харьковской области на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове 15 июня

В Харькове ночью существенных осадков не прогнозируется. Утром и днем в городе пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер будет юго-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+16 °С, днем — +21...+23 °С.

Погода в Харьковской области 15 июня

По Харьковской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а утром и днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Синоптики предупреждают, что днем в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы будут достигать 15–20 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 °С до +16 °С, днем — от +20 °С до +25 °С.

Прогноз на ближайшие дни

Во вторник, 16 июня, в Харьковской области также сохранится переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем — +20...+25 °С.

В среду, 17 июня, местами возможны небольшие кратковременные дожди как ночью, так и днем. Температура воздуха ночью будет в пределах +9...+14 °С, а днем воздух прогреется до +21...+26 °С.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, который находится на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE сообщали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Кроме того, основательница БФ "Несокрушимый Харьков" Мария Зайцева рассказала, что отдельных запретов на палатки в укрытиях харьковского метро нет. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. Ограничения действовали только в начале войны, когда нагрузка на метро была максимальной.