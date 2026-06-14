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Головна Харків Грози, град і шквальний вітер: погода у Харкові завтра

Грози, град і шквальний вітер: погода у Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 18:43
Грози, град і шквальний вітер: погода у Харкові завтра
Жінка йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 15 червня, у Харкові та області очікуються дощі з грозами. Синоптики також попереджають про можливий град та пориви вітру до 20 м/с у деяких районах області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Грози, град і шквальний вітер: погода у Харкові завтра - фото 1
Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Погода у Харкові 15 червня

У Харкові вночі істотних опадів не прогнозують. Вранці та вдень у місті пройде короткочасний дощ, можливі грози. Вітер буде південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+16 °С, вдень — +21...+23 °С.

Ппогода в Харківській області 15 червня

По Харківській області очікується мінлива хмарність. Уночі без істотних опадів, а вранці та вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Синоптики попереджають, що вдень в окремих районах можливий град. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від +11 °С до +16 °С, вдень — від +20 °С до +25 °С.

Прогноз на найближчі дні

У вівторок, 16 червня, на Харківщині також збережеться мінлива хмарність. Уночі істотних опадів не передбачається, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме +10...+15 °С, вдень — +20...+25 °С.

У середу, 17 червня, місцями можливі невеликі короткочасні дощі як уночі, так і вдень. Температура повітря вночі буде в межах +9...+14 °С, а вдень повітря прогріється до +21...+26 °С.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, котрий розташовується на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Окрім цього, засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева розповіла, що окремих заборон на намети в укриттях харківського метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак.Обмеження діяли лише на початку війни, коли навантаження на метро було максимальним.

Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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