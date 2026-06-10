Під час обстрілів у метро Харкова можна ставити намети

Вхід на станцію метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після резонансу в Києві тема перебування людей у метро під час повітряних тривог знову опинилася в центрі уваги. У Харкові окремих заборон на намети в укриттях метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак. Водночас наголошується, що головне правило — повага до інших пасажирів.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева.

Заборона на намети

У Харкові під час повітряних тривог метро залишається одним із головних укриттів для містян. Люди можуть перебувати на станціях безкоштовно, а сам простір використовується для тимчасового захисту під час обстрілів. Ситуація зараз значно спокійніша, ніж у перші місяці повномасштабної війни, коли станції були переповнені та люди змушені ночувати під землею.

"Зараз наразі харківське метро безкоштовне, воно працює, звісно, приймає людей, якщо ми кажемо про масовані обстріли", — пояснила Марія Зайцева.

Вона додала, що окремих жорстких правил чи заборон щодо речей, які люди беруть із собою, не запроваджували. Обмеження діяли лише на початку війни, коли навантаження на метро було максимальним.

Читайте також:

"В нас в Харкові такого немає щодо якихось обмежень або правил, тому що не було, тільки на початку", — зазначила засновниця БФ "Незламний Харків".

Повага до інших

Зайцева наголосила, що головний принцип перебування в укритті — взаємоповага між людьми. Йдеться про те, що кожен може брати необхідні речі, якщо це не створює дискомфорту іншим.

"Людина має право собою взяти, якщо вона буде там спати… головне — поважати іншого", — додала Марія Зайцева.

Перейменування станцій

У Харкові планують перейменувати станції метро. Марія Зайцева вважає це паралельним процесом, який не повинен відбуватися без участі громади. За її словами, відповідні пропозиції громадські організації подавали ще у 2024 році, але тоді питання не розглядали.

"Я вважаю, що дійсно не на часі багато речей, якщо ми говоримо про бюджет і необхідність його балансувати", — сказала Зайцева.

Водночас вона додала, що обговорення перейменувань можливе, але воно має бути відкритим і зрозумілим для мешканців міста.

Потрібні громадські слухання

Зайцева вважає, що міська влада має активніше залучати громаду до таких рішень. Вона запропонувала зробити сайт міськради більш відкритим для голосувань і пропозицій від мешканців. Також, на її думку, людям потрібно чесно пояснювати, скільки коштуватимуть перейменування станцій або вулиць.

"Якщо ми зараз будемо перейменовувати, то це буде коштувати стільки", — навела вона приклад того, як влада могла б комунікувати з громадою.

Зайцева додала, що до таких процесів можна залучати не лише бюджетні кошти, а й гранти або підтримку громадських організацій.

Як повыдомляли Новини.LIVE, у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. Ініціатива має зробити перебування пасажирів більш спокійним і комфортним. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Перші тестування можуть почати вже на одній зі станцій.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові у неділю ввечері, 26 квітня, стався інцидент зі стріляниною в метро. Нетверезий чоловік відкрив вогонь угору зі стартового пістолета прямо на станції. Порушника затримали, наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності.