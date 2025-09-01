Игорь Терехов сказал сколько в Харькове построят подземных школ и садиков

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравляет школьников с началом обучения. Фото: Новини.LIVE

В Харькове 1 сентября начался новый учебный год в семи подземных школах города. В этот день за парты сели более 17 тысяч школьников.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил мэр города Игорь Терехов.

По словам главы города, на сегодня уже возведены три новые подземные школы, а до конца года планируют достроить еще три. Вместе с этими заведениями обучение сейчас проходит в семи специально оборудованных школах и шести укрытиях метрополитена.

Терехов поблагодарил педагогов и строителей, которые присоединились к реализации проекта, а также выразил благодарность украинским военным, благодаря которым, по его словам, стало возможным восстановление безопасного очного обучения в городе.

Дети в классе подземной школы. Фото: Новини.LIVE

Отдельно мэр коснулся вопроса дошкольного образования. Он сообщил, что Харьков уже имеет готовую проектно-сметную документацию для сооружения первого в Украине подземного детского сада. Строительство планируют начать в ближайшее время и оно будет дороже, чем проект школы.

Игорь Терехов в подземной школе. Фото: Новини.LIVE

"Проектная сметная документация разработана, и да, он стоит вдвое больше, чем подземная школа, к сожалению, да. Совсем другие требования есть. Но нам необходимо, потому что есть потребность в детских садах, и есть необходимость их строить", — пояснил мэр города.

Также Игорь Терехов отметил, что Харьков стал первым городом в Украине, где реализовали идею подземных школ, а разработанную здесь документацию уже используют в Запорожье и в других громадах, которые готовятся к строительству подобных образовательных учреждений.

