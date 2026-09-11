Контрафактная парфюмерия в Харькове: изъяли 130 тонн товара

Внутренний вид цеха. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харькове раскрыли масштабное производство контрафактной парфюмерии и косметики. Оттуда изъяли около 130 тонн продукции, сырья и оборудования на сумму свыше 235 млн гривен. Подделки известных брендов продавали через специально созданные сайты. В схему могли быть вовлечены почти полсотни человек. В настоящее время ведется досудебное расследование.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Как работало производство

По данным следствия, участники схемы организовали полный цикл нелегального производства. Они изготавливали, разливали и фасовали парфюмерию и косметику, после чего наносили на упаковку обозначения известных мировых брендов. Для работы использовали арендованные складские помещения. В одном из них обустроили цех, где изготавливали и фасовали продукцию. Еще одно помещение, по данным правоохранителей, использовали для хранения товара. Часть продукции находилась в частном доме.

На упаковки наносили этикетки, обозначения и водяные знаки известных брендов, чтобы подделки выглядели как оригинальный товар. Для розлива использовали специальное оборудование.

Что продавали

Под видом оригинальной продукции изготавливали и продавали различные виды парфюмерии и косметики. Среди товаров были духи, мисты и шимеры для тела, спреи для волос, аромадиффузоры, гели для душа, лосьоны, кремы и косметические маски. Сбыт организовывали через специально созданные веб-сайты. Заказы покупателям отправляли по почте.

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Что изъяли во время обысков

Для пресечения деятельности сети правоохранители провели 14 санкционированных обысков в Харькове и Львове. Следователи работали на объектах производства, фасовки и хранения продукции, в типографиях, транспортных средствах и жилых помещениях фигурантов. В ходе обысков было изъято около 130 тонн готовой продукции, сырья и оборудования. Их ориентировочная стоимость оценивается в более чем 235 млн гривен.

Также правоохранители изъяли автомобиль Renault Trafic, почти 1 млн гривен наличными, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Кто стоял за схемой

По версии следствия, организаторами незаконного бизнеса были двое иностранцев. После начала полномасштабного вторжения России они выехали из Украины, но, как полагают правоохранители, продолжили дистанционно управлять производством. К работе могли привлечь почти 50 человек. Часть из них, по данным следствия, использовали в качестве номинальных руководителей подконтрольных предприятий.

Что грозит фигурантам

Досудебное расследование проводится по факту незаконного использования знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара и других умышленных нарушений прав на эти объекты, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере.

Расследование ведется по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых экспертиз и установления точного размера причиненного ущерба будет решен вопрос о предъявлении подозрения причастным лицам. Фигурантам может грозить штраф от 170 до 255 тысяч гривен, а также запрет на занятие определённых должностей или ведение определённой деятельности сроком до трёх лет. Контрафактную продукцию и оборудование, которое использовалось для её изготовления, могут конфисковать и уничтожить.

Правоохранители также проверяют, могли ли в действиях фигурантов присутствовать признаки других уголовных правонарушений.

Разоблачение предателя в Харькове

Ранее в Харькове СБУ задержала местного жителя, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. По данным следствия, мужчина пытался уклониться от мобилизации, после чего сам предложил россиянам помощь. Он получал задания через Telegram и собирал информацию о запасных командных пунктах, местах сосредоточения военной техники и логистических складах Сил обороны.

Поскольку подозреваемый почти не выходил из дома, необходимые сведения он пытался узнавать у жены и знакомых. Полученные данные мужчина наносил на Google Maps, добавлял к ним комментарии и передавал российской стороне в виде отчетов. Во время задержания у него изъяли три смартфона, которые он, по данным СБУ, регулярно менял, чтобы скрыть общение с представителями РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области задержали жителя Чугуевского района, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. По данным следствия, он выявлял места дислокации Сил обороны, передавал их координаты российским спецслужбам и устанавливал замаскированные видеокамеры вблизи вероятных позиций украинских военных.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове передали в суд дело 17-летнего юноши, которого подозревают в поджогах военного автомобиля и локомотива. По данным следствия, он действовал по указаниям через Telegram и выполнял задания под контролем так называемого куратора.