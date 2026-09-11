Контрафактна парфумерія у Харкові: вилучили 130 тонн товару

Викриття цеху. Фото: головне управління Нацполіції Харківщини

У Харкові викрили масштабне виробництво контрафактної парфумерії та косметики. Звідти вилучили близько 130 тонн продукції, сировини й обладнання на понад 235 млн гривень. Підробки відомих брендів продавали через спеціально створені сайти. До схеми могли бути залучені майже пів сотні людей. Наразі триває досудове розслідування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Як працювало виробництво

За даними слідства, учасники схеми організували повний цикл нелегального виробництва. Вони виготовляли, розливали та фасували парфумерію і косметику, після чого наносили на упаковку позначення відомих світових брендів. Для роботи використовували орендовані складські приміщення. В одному з них облаштували цех, де виготовляли та фасували продукцію. Ще одне приміщення, за даними правоохоронців, використовували для зберігання товару. Частину продукції знаходилася у приватному будинку.

На упаковки наносили етикетки, позначення та водяні знаки відомих брендів, щоб підробки мали вигляд оригінального товару. Для розливу використовували спеціальне обладнання.

Що продавали

Під виглядом оригінальної продукції виготовляли та продавали різні види парфумерії й косметики. Серед товарів були парфуми, місти та шимери для тіла, спреї для волосся, аромадифузори, гелі для душу, лосьйони, креми та косметичні маски. Збут організували через спеціально створені вебсайти. Замовлення покупцям відправляли поштою.

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Що вилучили під час обшуків

Для припинення діяльності мережі правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у Харкові та Львові. Слідчі працювали у місцях виготовлення, фасування та зберігання продукції, типографії, транспортних засобах і помешканнях фігурантів. Під час обшуків вилучили близько 130 тонн готової продукції, сировини та обладнання. Їхню орієнтовну вартість оцінюють у понад 235 млн гривень.

Також правоохоронці вилучили автомобіль Renault Trafic, майже 1 млн гривень готівкою, банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи та інші речові докази.

Хто стояв за схемою

За версією слідства, організаторами незаконного бізнесу були двоє іноземців. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вони виїхали з України, але, як вважають правоохоронці, продовжили дистанційно керувати виробництвом. До роботи могли залучити майже 50 людей. Частину з них, за даними слідства, використовували як формальних керівників підконтрольних підприємств.

Що загрожує фігурантам

Досудове розслідування проводять за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару та іншого умисного порушення прав на ці об'єкти, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Провадження розслідують за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних експертиз та встановлення точного розміру завданої шкоди вирішуватиметься питання щодо повідомлення причетним особам про підозру. Фігурантам може загрожувати штраф від 170 до 255 тисяч гривень, а також заборона обіймати певні посади чи займатися окремою діяльністю до трьох років. Контрафактну продукцію та обладнання, які використовували для її виготовлення, можуть конфіскувати та знищити.

Правоохоронці також перевіряють, чи могли у діях фігурантів бути ознаки інших кримінальних правопорушень.

Викриття зрадника у Харкові

Раніше, у Харкові СБУ затримала місцевого жителя, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, чоловік намагався уникнути мобілізації, після чого сам запропонував росіянам допомогу. Він отримував завдання через Telegram та збирав інформацію про запасні командні пункти, місця зосередження військової техніки й логістичні склади Сил оборони.

Оскільки підозрюваний майже не виходив із дому, потрібні відомості він намагався дізнаватися у дружини та знайомих. Отримані дані чоловік наносив на Google Maps, додавав до них коментарі та передавав російській стороні у вигляді звітів. Під час затримання у нього вилучили три смартфони, які він, за даними СБУ, регулярно змінював, щоб приховати спілкування з представниками РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині затримали жителя Чугуївського району, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. За даними слідства, він шукав місця розташування Сил оборони, передавав їхні координати російським спецслужбам і встановлював замасковані відеокамери поблизу ймовірних позицій українських військових.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові до суду передали справу 17-річного хлопця, якого підозрюють у підпалах військового автомобіля та локомотива. За даними слідства, він діяв за вказівками через Telegram і виконував завдання під контролем так званого куратора.