Психологическая помощь ветеранам в Харькове: принцип свой своему

Психологи с ветераном. Фото: Новини.LIVE

По возвращении с фронта многие военные не могут адаптироваться к гражданской жизни. Именно поэтому по всей Украине создано немало организаций, предлагающих психологическую поддержку бывшим защитникам. Однако зачастую военные не готовы воспользоваться такой помощью. Поэтому в Харькове в общественной организации "Непереможні" применяют принципиально иную модель работы психологов.

Как работает метод "свой своему" и в чем преимущество такой модели, узнала специальная корреспондентка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Что такое принцип "свой своему"

Союз инвалидов-участников АТО "Непереможні" был основан еще в 2017 году. Здесь оказывают психосоциальную и правовую поддержку, защищают интересы ветеранов и их семей из разных уголков Украины. Также оказывают содействие в лечении и реабилитации.

Все это проводится под лозунгом "свой своему" — принцип, согласно которому в организации работают только военные. Председатель ОО Руслан Агибалов подчеркивает: военного по-настоящему может понять только тот, у кого был такой же боевой опыт, как у него.

В начале деятельности организации в ней участвовали 150–200 человек, со временем о сообществе стало узнавать все больше людей. После начала большой войны офис закрыли, а ветераны вернулись на фронт, несмотря на то, что у некоторых из них была инвалидность. Однако впоследствии работу возобновили, и сейчас в программе участвуют более 2 тысяч бывших военных.

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"Ребята не хотят общаться, они замыкаются. Он служил, был героем, а когда вернулся — очень много бумаг, очень много коррупционных механизмов, чтобы что-то сделать. Например, получить удостоверение УБД, пройти ВВК, МСЭК, ЭКОПФО. Очень много проблем. Многие ребята сталкиваются с ПТСР и возвращаются с потерей конечностей. В армии ты выполняешь задачи, а после армии тебя увольняют, и ты, грубо говоря, оказываешься брошенным и никому не нужным. Мы объединились с ребятами и создаем группы по 8–10 человек, чтобы заниматься реабилитацией", — рассказал Руслан Агибалов, председатель ОО "Союз инвалидов — участников АТО "Непереможні".

Помощь ветеранам и их семьям

Сейчас вместе с союзом работает общественная организация "Жены ветеранов", где оказывают помощь женщинам и детям. Об организации узнают по принципу "сарафанного радио" и через страницу в Facebook. Желающих прийти много, хотя некоторые посещают центр в основном для того, чтобы увидеть сослуживцев и пообщаться с ними. Ведь именно взаимная поддержка помогает легче адаптироваться к гражданской жизни.

"Если говорить о нашей работе, то мы проводим и индивидуальные консультации, и групповые занятия. На индивидуальные консультации обращаются как сами ветераны, так и приходят с семьями. Таким образом, мы также предоставляем семейную психотерапию. Если говорить о групповых занятиях, то очень актуальны занятия по арт-терапии. Также мы пробуем в нашем сообществе японскую кинцуги-терапию, которая помогает понять жизнь, сказочную терапию, маскотерапию. В сказочной терапии происходит своего рода возвращение в детство, но с учетом тех возможностей, знаний и опыта, которые были у каждого из ветеранов. Это дает возможность раскрыть себя и свое понимание этого мира", — поделился Сергей Усенко, психолог-ветеран и председатель союза медиков АТО/ООС.

Психолог — не враг, а друг

Отношение к посещению психолога изменилось по сравнению с 2014 годом, когда ветераны боялись стигмы со стороны окружающих и не до конца понимали важность работы со специалистом. Сейчас в центре работает много военных психологов, которые помогают, например, преодолевать боевой стресс.

Специалисты по психическому здоровью стали лучше понимать военных, а те — больше им доверять. Важно, что некоторые военные просто звонят или обращаются онлайн. Ведь иногда людям проще выразить свои проблемы дистанционно, чем прийти лично. Ветераны в объединении признаются: у многих военных после возвращения с фронта возникают различные зависимости, в том числе от психоактивных веществ. Они могут даже не осознавать проблему и не обращаться за помощью.

"Моя служба началась в 2018 году по контракту, а уже в 2019 году я стал ограниченно годен к службе из-за травмы, полученной при защите Родины. После увольнения в 2021 году я получил группу инвалидности, но 24 февраля 2022 года пошел в военкомат, чтобы продолжить службу. Настоял на этом, потому что меня не хотели брать, но все же до 2023 года я защищал Харьков. Пришел в Союз ветеранов АТО благодаря Руслану Агибалову, познакомился здесь со всеми и так попал в программу. Это кажется смешным — какое-то рисование, но больше радует то, что с собратьями чаще встречаюсь, ведь в обычной жизни пересекаешься с ними редко. Мое самое любимое занятие — рисование, потому что после этого чувствуешь себя спокойнее", — рассказал Евгений, ветеран и участник программы.

Недавно организация получила грант от крупного благотворительного фонда. Также Союз сотрудничает и взаимодействует с органами местного самоуправления, государственными учреждениями, медицинскими и реабилитационными заведениями, общественными и ветеранскими организациями. Все это помогает развивать программу психологической поддержки для ветеранов и демонстрировать: принцип «свой своему» действительно работает.

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