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Главная Харьков У вдовы воина похитили более 2 млн: на Харьковщине раскрыли схему

У вдовы воина похитили более 2 млн: на Харьковщине раскрыли схему

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Дата публикации 24 июня 2026 16:29
Кража пособий вдовы военнослужащего в Харьковской области — подробности
Правоохранители в колонии. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области двух мужчин подозревают в хищении более 2 миллионов гривен у вдовы украинского военнослужащего из Харьковской области. Деньги женщина получила в качестве государственной помощи после гибели мужа на фронте. Среди фигурантов дела — житель Днепропетровской области и осужденный, который находится в колонии за убийство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

Преступление произошло в Купянском районе. Соучастниками оказались двое мужчин: один из них проживает в Днепропетровской области, а другой — отбывает наказание за убийство в колонии на Волыни. По данным следствия, преступление произошло в январе 2025 года. Мужчины получили доступ к онлайн-банкингу потерпевшей, изменили данные для входа и смогли управлять её счётом через мобильное приложение. После этого они осуществили 19 переводов и вывели на подконтрольные счета более 2 млн грн. Именно эти средства вдова получила от государства после смерти мужа, погибшего, защищая Украину.

Подозрение и следствие

Мужчинам было предъявлено подозрение в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем и краже в особо крупных размерах, совершенной группой лиц во время военного положения. Обоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители продолжают устанавливать других возможных участников схемы.

Также следователи проверяют, как именно злоумышленники получили информацию о родственниках погибших военных и выплатах, которые те должны были получить от государства. Расследование проводят следователи Купянского райуправления полиции при оперативном сопровождении сотрудников СБУ в Харьковской области.

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Выплаты семьям погибших защитников

Отметим, что родственники погибших украинских военнослужащих имеют право на получение единовременной денежной помощи от государства, размер которой в настоящее время составляет 15 миллионов гривен. Эта сумма не выплачивается единовременно, а распределяется поровну между всеми членами семьи, имеющими на неё право по закону — сюда входят родители, супруга или супруг, несовершеннолетние дети и иждивенцы. Сначала государство перечисляет первую фиксированную часть выплаты, а остальные средства семья получает ежемесячно равными долями в течение следующих нескольких лет.

Процесс оформления этой помощи требует сбора пакета документов, который подается в территориальные центры комплектования (ТЦК) или уполномоченные органы силовых структур. Деньги поступают непосредственно на банковские счета родственников, которые они открывают в государственных или коммерческих финансовых учреждениях. Поскольку эти выплаты являются значительными, государственные органы и банки постоянно подчеркивают важность соблюдения правил кибербезопасности: никому не передавать пароли от карт или логины для доступа к интернет-банкингу, чтобы защитить полученную помощь от мошенников.

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители сообщили о подозрении бывшему депутату городского совета Харькова. По версии следствия, он распространял пророссийские нарративы и годами уклонялся от обязательного декларирования доходов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове двум должностным лицам коммунального предприятия сообщили о подозрении в связи с возможными нарушениями при реализации проекта по модернизации систем отопления. В результате их действий государству был нанесен ущерб на сумму более 600 тысяч гривен. Фигурантами дела стали главный бухгалтер и генеральный директор предприятия. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

деньги Харьковская область мошенники
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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