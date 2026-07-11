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Главная Харьков Пополнение в Фельдман Экопарк: как ухаживают за новорожденными косулями

Пополнение в Фельдман Экопарк: как ухаживают за новорожденными косулями

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Дата публикации 11 июля 2026 08:16
В Фельдман Экопарке в Харькове родились две косули Сеня и Буся — фоторепортаж
Маленькая косуля. Фото: пресс-служба зоопарка

16 июня в Харькове в Фельдман Экопарке родились две косули: девочка Буся и мальчик Сеня. Сейчас о малышах заботятся сотрудники зоопарка, ведь они требуют много внимания. Но уже сейчас к ним можно пустить первых посетителей в лице журналистов.

Об этом сообщила специальный корреспондент Новини.LIVE Вероника Марченко.

У Фельдман Екопарк у Харкові народилися дві косулі Буся і Сеня 16 червня
Косули Буся и Сеня. Фото: пресс-служба зоопарка

С кем дружат новорожденные косули

Две крошечные косули, Сеня и Буся, находятся под круглосуточным присмотром специалистов и уже стали любимцами всего персонала этого зоопарка. Несмотря на свой совсем крошечный возраст, они уже уверенно держатся на ножках и с интересом исследуют окружающее пространство.

"Сене и Бусе уже больше трех недель. Они такие активные! Хотя и выглядят совсем крошечными, на самом деле довольно уверенно держатся на ножках, исследуют свою территорию. У них здесь уже есть лучшие друзья — козочки. И неважно, что они разных видов и подвидов, но они действительно дружат с ними", — рассказала Елена Клименко, пресс-секретарь Фельдман Экопарк.

Новонароджені косулі Буся і Сеня у Фрідман Екопарк у Харкові
Новорожденные косули. Фото: пресс-служба зоопарка

Сколько веса набрали косули в Фельдман Экопарке

Сейчас животные почти круглосуточно находятся под присмотром и опекой сотрудников Экопарка. Они уже адаптировались к новому дому и даже демонстрируют свой характер. Однако, поскольку животные еще очень маленькие, им требуется не просто постоянная забота, но и специфический рацион. Сотрудники зоопарка кормят их буквально по часам. По словам персонала Фельдман Экопарк, за две недели косули набрали вес почти втрое по сравнению с исходным!

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"Мы кормим их козьим молочком каждые несколько часов. Они заметно подросли. Сначала они весили 800 г, а сейчас — уже около 3 кг. После того, как побегают, приходят в свой сарайчик, ложатся и спят. А когда наступает время обедать, они начинают меня звать. Пищат, как мышки!" — поделилась наблюдениями Татьяна, смотрительница за животными.

Маленські косулі Буся та Сеня у зоопарку Фельдман Екопарк у Харкові
Буся и Сеня. Фото: пресс-служба зоопарка

Пока что косули Сеня и Буся растут по четкому графику. Но совсем скоро, когда малыши окрепнут, эти животные перейдут в более просторный вольер и будут жить со своей семьей. Там за ними смогут наблюдать все желающие посетители Фельдман Экопарка.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Фельдман Экопарк не будет менять режим работы, несмотря на заявления Олега Синегубова о возможной эвакуации. Об этом заявил директор комплекса Иван Достов. Комплекс по-прежнему принимает посетителей, но имеет отдельный план действий на случай критической ситуации.

Также Новини.LIVE сообщали, что командир подразделения беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады Сергей Ярый выступил против эвакуации Фельдман Экопарка. По его словам, удары по Экопарку являются частью психологического давления на гражданское население. Поэтому разговоры о полной эвакуации могут лишь сыграть на руку врагу.

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Харьков животные зоопарк Экопарк
Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
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