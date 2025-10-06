Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Харьков массированно атакуют дроны — в городе начались пожары

Дата публикации 6 октября 2025 23:08
Обстрел Харькова 6 октября - в городе вспыхнули пожары
Пожар в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Поздно вечером, 6 октября, Харьков массированно атакуют вражеские дроны. В городе прозвучало уже два десятка взрывов, после чего начались пожары.

Об этом в Telegram сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Читайте также:

Первые последствия обстрела Харькова вечером 6 октября

"За двадцать минут дроновой атаки на Харьков прозвучали около двух десятков взрывов. В городе вспыхнули несколько пожаров", — проинформировал Терехов в 23:03, добавив, что на город летит еще группа дронов.

В одном из сообщений он писал, что предварительно, под ударом оказался Индустриальный район. Информации о пострадавших не было.

В то же время глава ОВА Синегубов тоже подтвердил, что в городе начались пожары.

Напомним, что вчера вечером, 5 октября, россияне тоже массированно атаковали Харьков. Враг запустил по городу 16 беспилотников, в результате чего пострадали Новобаварский и Шевченковский районы города. В частности, были повреждены дома и авто. Кроме того, была информация о частичном отключении света после ударов.

Также мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что последние удары РФ по энергетической инфраструктуре города стали одними из самых мощных за все время войны. В частности, враг уничтожил две трансформаторные подстанции, которые питали значительную часть Харькова.

Харьков пожар взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
