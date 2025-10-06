Как Харьков готовится к отопительному сезону — данные Терехова

Игорь Терехов. Фото: Гвара Медиа

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что последние российские удары по энергетической инфраструктуре города стали одними из самых мощных за все время войны. За несколько дней враг уничтожил две трансформаторные подстанции, которые питали значительную часть Харькова.

Об этом Терехов написал в Telegram в понедельник, 6 октября.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Харьков готовится к отопительному сезону

Это, по словам главы города, нанесло серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго" и стало еще одним свидетельством того, что грядущая зима будет самой тяжелой для города с начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на масштаб разрушений, энергетикам и коммунальным службам удалось оперативно стабилизировать ситуацию. Если еще ночью без света оставалось около 22 тысяч абонентов, то уже по состоянию на сегодня — около 3,5 тысячи.

Такие результаты достигнуты благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад "Облэнерго" и городских коммунальщиков, которые совместно работают над обеспечением харьковчан электроэнергией и коммунальными услугами.

Терехов подчеркнул, что ресурсы города, энергетических компаний и государственной энергосистемы ограничены, а Россия не прекращает террористических атак. В любой момент возможны новые удары, которые могут разрушить объекты, которые восстанавливались месяцами.

"Мы должны быть готовыми ко всему. После каждого обстрела мы ремонтируем котельные, чиним теплосети, водопровод, восстанавливаем генерацию. И будем делать это столько, сколько нужно, чтобы в домах харьковчан был свет, тепло и вода. Харьков будет жить, работать и оставаться сильным", — подчеркнул городской голова.

Напомним, что оккупанты ударили по Харькову различными типами ударных БпЛА в ночь на 6 октября. Под удар попала гражданская инфраструктура.

А вечером 5 октября россияне также нанесли масштабный удар по Харькову.