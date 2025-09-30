Взрывы в Харькове 30 сентября — что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

В Харькове прогремела серия мощных взрывов. Город находится под массированной атакой российских беспилотников.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Харьков под атакой БпЛА

Около 16:05 в городе прогремел первый взрыв. По предварительной информации, в Киевском районе Харькова произошло попадание двух вражеских "Шахедов". Как сообщают в местных соцсетях, над городом виднеется черный дым.

Уже известно по меньшей мере пять взрывов во время атаки. Информация о пострадавших пока не поступали. Жителей города призывают находиться в безопасных местах до завершения воздушной угрозы.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в результате обстрела Харьковской области 30 сентября пострадал 16-летний подросток.

А также стало известно, что глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, какими дронами Россия атакует регион.