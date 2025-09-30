Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове зафиксировали несколько прилетов — детали от Терехова

В Харькове зафиксировали несколько прилетов — детали от Терехова

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 16:18
Взрывы в Харькове 30 сентября — что известно
Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

В Харькове прогремела серия мощных взрывов. Город находится под массированной атакой российских беспилотников.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Харьков под атакой БпЛА

Около 16:05 в городе прогремел первый взрыв. По предварительной информации, в Киевском районе Харькова произошло попадание двух вражеских "Шахедов". Как сообщают в местных соцсетях, над городом виднеется черный дым.

Уже известно по меньшей мере пять взрывов во время атаки. Информация о пострадавших пока не поступали. Жителей города призывают находиться в безопасных местах до завершения воздушной угрозы.

Вибухи у Харкові 30 вересня
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в результате обстрела Харьковской области 30 сентября пострадал 16-летний подросток.

А также стало известно, что глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, какими дронами Россия атакует регион.

Харьков обстрелы Игорь Терехов война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации