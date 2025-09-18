Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Синегубов/Facebook

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов рассказал о ситуации в регионе. В частности он отметил, что сейчас на Харьковщине идет подготовка к новому отопительному сезону, ведь зима будет тяжелой.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время Форума прифронтовых городов "Стратегические измерения городов-форпостов" в четверг, 18 сентября.

Реклама

Читайте также:

Ситуация на Харьковщине

Отвечая на вопрос о ситуации на Харьковщине, Синегубов отметил, что украинские военные делают все возможное, чтобы сдерживать российских оккупантов. В частности говорится и о Купянском направлении.

"Смотрите, что к газопроводу комментировать не буду. Это исключительно военный вопрос, достаточно чувствительный. Для того чтобы не предоставлять особую информацию для врага, хотя мы четко владеем ею, что там на самом деле происходит и как на самом деле это все происходит.

Ситуация действительно тяжелая, однако, скажем так, наши военные делают все возможное, чтобы не только сдерживать врага, а и, скажем так, перехватывать по некоторым направлениям инициативу. И там, действительно, проводится тяжелая военная операция сейчас для того, чтобы и стабилизировать фронт, ну и, конечно, иметь успех там. Чтобы, действительно, Купянск, скажем так, все Купянское направление было более стабильным", — рассказал глава ОВА.

Синегубов о наступлении РФ на Харьковщине

В ответ на вопрос о наступательных действиях РФ, Синегубов сказал, что враг не прекращает атаковать.

"Смотрите, враг пытается работать по всем нашим направлениям, и постоянно идут атаки. Ежесуточно у нас более 180 боевых сотен по всем фронтам.Например, недавно 20 атак было только по одному направлению, по Волчанскому, на, скажем так, фронте одной из наших, соответственно, бригад, которые защищают. Выдержали, устояли и продолжают уничтожать врага, который пытается продвигаться", — отметил Синегубов.

В то же время он добавил, что враг не теряет надежды продвинуться и по Липецкому направлению, и по Волчанскому, и по Купянскому, и по Изюмско-Лиманскому направлению.

"По Боровой тяжелая ситуация. Сейчас принято решение о выводе органов управлений оттуда, потому что, во-первых, вся административная инфраструктура там уже разрушена и людям физически негде соответственно находиться. А во-вторых, это прямая опасность для их жизни", — проинформировал глава ОВА.

По словам Синегубова, российские оккупанты бьют и по экстренной скорой медицинской помощи, и по подразделениям ГСЧС, и по органам местной власти. Поэтому принято решение о передислокации на более безопасные территории.

"Относительно людей, конечно, людей никто не оставит. Мы будем стараться сохранить предоставление всех абсолютно услуг. Однако все равно перед этим коммуницируем, что эвакуация — это единственный правильный сейчас путь, чтобы сохранить жизнь свою и непосредственно своих близких", — объяснил Синегубов.

Синегубов о дроновых атаках РФ на Харьков

Относительно постоянных дроновых атак Синегубов отметил, что Харьковщина остается для российских оккупантов полигоном для испытаний.

"Смотрите, Харьковщина традиционно остается таким полигоном для испытаний для врага. Более десяти видов дронов. Новые дроны прилетают в Харьковскую область постоянно. Каждый из них несет опасность. Или маленький, или большой. И Шахеды, различные модификации, постоянно фиксируем здесь.

Мы четко понимаем, что враг перед каждой атакой тщательно выбирает маршрут, тип вооружения и тому подобное. Чтобы и обойти наши средства противовоздушной обороны, и нанести максимальное поражение прежде всего гражданскому населению", — объяснил Синегубов.

Он также вспомнил, что последние удары РФ, в том числе позавчера, были непосредственно по центру города. А также по улицам, где находилось большое количество людей.

Как Харьковщина готовится к зиме

Синегубов отметил, что на Харьковщине продолжается подготовка к новому отопительному сезону. По его словам, враг и в дальнейшем будет атаковать критическую инфраструктуру.

"Четко понимаем, что отопительный сезон 2025-2026 будет самым тяжелым. Враг уже бьет по электроподстанциям. Несколько недель назад это Лозовая — более 50 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Вчера Дергачевское направление, — так же несколько тысяч абонентов остались без электроэнергии. Электроэнергия восстановлена. Однако каждый такой удар наносит потери для нашей критической инфраструктуры. А это месяцы, иногда и годы для восстановления. Поэтому действительно должны и дальше работать, и над защитой, и над альтернативными источниками, чтобы пережить этот отопительный сезон", — подытожил Синегубов.

Напомним, что 18 сентября в Харькове объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и громад. К ней присоединились более 100 громад, чтобы объединить усилия в решении важнейших проблем прифронтовых регионов. Возглавил объединение мэр Харькова Игорь Терехов.

Ранее мы информировали, что в Харькове начался форум прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов".

Во время этого форума мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что возвращение украинцев, которые вынужденно покинули дома, должно стать приоритетом для послевоенной политики.