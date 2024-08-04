В Харькове женщина лопатой ударила мужчину из-за ревности — что решил суд

Судья зачитывает определение суда. Фото: УНИАН

В Харькове женщина из-за ревности лопатой избила своего бывшего сожителя. Муж получил легкие телесные повреждения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений .

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Детали дела

Согласно материалам суда, инцидент произошел 1 июля, когда мужчина пришел к женщине домой. Между ними возник конфликт на почве ревности.

Во время ссоры женщина взяла штыковую лопату и ударила мужчину по голове, удар пришелся в затылочную зону, от чего мужчина упал на землю, ударился правым бедром и почувствовал сильную боль. На этом женщина не остановилась и ударила своего бывшего сожителя снова по голове.

Судебно-медицинский эксперт квалифицировал нанесенные телесные повреждения как легкие.

"По степени тяжести ушибы раны, учитывая их обычное клиническое течение, относятся к легким телесным повреждениям, повлекшим за собой кратковременное расстройство здоровья продолжительностью шесть дней", — говорится в заключении эксперта.

На суде женщина признала свою виновность.

Решение суда

При принятии решения суд принял во внимание признание женщиной вины.

Ей было назначено наказание в виде штрафа в 1700 гривен.

Также суд обязал полицию вернуть женщине лопату, которую она использовала для нападения на своего бывшего сожителя.