В Харькове женщина лопатой ударила мужчину из-за ревности — что решил суд

В Харькове женщина лопатой избила мужчину из-за ревности — суд вынес приговор
В Харькове женщина из-за ревности лопатой избила своего бывшего сожителя. Муж получил легкие телесные повреждения.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений .
Детали дела
Согласно материалам суда, инцидент произошел 1 июля, когда мужчина пришел к женщине домой. Между ними возник конфликт на почве ревности.
Во время ссоры женщина взяла штыковую лопату и ударила мужчину по голове, удар пришелся в затылочную зону, от чего мужчина упал на землю, ударился правым бедром и почувствовал сильную боль. На этом женщина не остановилась и ударила своего бывшего сожителя снова по голове.
Судебно-медицинский эксперт квалифицировал нанесенные телесные повреждения как легкие.
"По степени тяжести ушибы раны, учитывая их обычное клиническое течение, относятся к легким телесным повреждениям, повлекшим за собой кратковременное расстройство здоровья продолжительностью шесть дней", — говорится в заключении эксперта.
На суде женщина признала свою виновность.
Решение суда
При принятии решения суд принял во внимание признание женщиной вины.
Ей было назначено наказание в виде штрафа в 1700 гривен.
Также суд обязал полицию вернуть женщине лопату, которую она использовала для нападения на своего бывшего сожителя.
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