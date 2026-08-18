Харьков готовится к Дню города: украшают улицы и парки

В центре Харькова в преддверии праздников установили масштабные сине-желтые декорации. Фото: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Харьков постепенно меняет свой облик в преддверии Дня города, который традиционно отмечается 23 августа. В центральной части города и в парках появились тематические инсталляции, цветочные композиции и декорации в цветах украинского флага. Часть украшений еще продолжают устанавливать.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE из Харькова.

Гигантские декоративные цветы установили в одном из парков Харькова в преддверии Дня города. Фото: Новини.LIVE

Как украсили Харьков

Одним из главных акцентов праздничного оформления стали сине-желтые цвета. В центре установили большие декоративные конструкции с лентами, напоминающие украинские флаги. Рядом с ними обустроили клумбы, а улицы и скверы украсили цветами.

Цветочные композиции украсили центральную часть Харькова накануне праздничных дат. Фото: Новини.LIVE

В центре Харькова высажены большие клумбы из красных, жёлтых, белых и оранжевых цветов. Фото: Новини.LIVE

Зеленую фигуру в жёлтом платье и с цветочным венком установили среди ярких клумб в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Праздничное оформление появилось и в городских парках. Здесь установили большие фигуры из декоративной зелени, яркие цветы и необычные фотозоны. Среди них можно увидеть зеленых персонажей, гигантские разноцветные ромашки, декоративное колесо с корзинами цветов и композиции с украинскими орнаментами.

Еще одна тематическая зеленая фигура украсила аллею харьковского парка. Фото: Новини.LIVE

В парке установили декоративное колесо с корзинами красных и белых цветов. Фото: Новини.LIVE

Подготовка ещё продолжается. На отдельных локациях коммунальщики завершают монтаж декоративных элементов. В частности, работники обустраивают композицию с фигурами музыкантов. В то же время большая часть украшений уже установлена, и возле них фотографируются горожане.

Коммунальщики завершают обустройство декоративной композиции с фигурами музыкантов. Фото: Новини.LIVE

Отдельные композиции выполнены в красно-белых тонах с традиционными украинскими узорами. Также в центре можно увидеть масштабное оформление с надписью «Харьков в наших сердцах».

В центре города возле фонтанов разместили большую надпись "Харьков в наших сердцах". Фото: Новини.LIVE

Среди зелени устроили композицию с украинскими орнаментами и красными цветами. Фото: Новини.LIVE

День города Харькова

23 августа для Харькова имеет особое значение. В этот день город отмечает День Харькова и годовщину освобождения от нацистских захватчиков. На следующий день, 24 августа, Украина будет отмечать День Независимости, поэтому часть установленных в городе сине-желтых декораций приурочена сразу к нескольким датам.

Центральные улицы Харькова украсили большими сине-желтыми декоративными конструкциями. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE писали, что в центре Харькова планируют создать интерактивное пространство "Город на линии" для чествования памяти павших защитников. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи. Точное место для ее установки пока не определили.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Кроме того, здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится ещё несколько лет.