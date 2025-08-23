День Харькова – городу исполняется 371 год

Площадь свободы в Харькове. Фото: wikipedia

Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, День города празднует Харьков. Городу-герою исполняется 371 год.

Новини.LIVE собрали афишу, что завтра можно посетить жителям Харькова.

Реклама

Читайте также:

История Харькова

Город основали в 1654 году. Основателем города считается мифический казак Харько. Название города пошло от реки Харьков, название которой уже присутствовало между 1553 и 1627 годами на царской карте Большой Чертеж.

Празднование Дня города в Харькове, 2024г. Фото: Харьков Time

Сначала День Харькова отмечали 20 сентября, однако в 1997 году празднование перенесли на 23 августа, совместив его с официальной датой освобождения города от нацистов.

Однако исторические источники пишут, что 23 августа считается днем освобождения основной части Харькова, окончательные бои и полное освобождение отдельных жилых районов от оккупантов завершились только 29 августа 1943 года.

Харьков отмечает 370-летие в 2024 году. Фото: Харьков Time

Афиша мероприятий

Празднование Дня города, Дня Государственного флага и Дня Независимости в Харькове пройдут на территории метрополитена из соображений безопасности. Из-за этого могут быть временные ограничения в работе некоторых из станций метро.

Сегодня, 23 августа, запланированы следующие события:

9:00 — благотворительный забег. Локация: ул. Дмитрия Антоненко, 49. Благотворительный утренний забег с кофейной дегустацией. Участие возможно по предварительной регистрации. Организаторы сообщают, что средства, вырученные в ходе мероприятия, пойдут на поддержку ВСУ.

благотворительный забег. Локация: ул. Дмитрия Антоненко, 49. Благотворительный утренний забег с кофейной дегустацией. Участие возможно по предварительной регистрации. Организаторы сообщают, что средства, вырученные в ходе мероприятия, пойдут на поддержку ВСУ. 10:00-11:30 и 12:00-13:30 — прогулка "В мир дикой природы". Две группы по 30 человек смогут окунуться в мир городской природы. Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

и — прогулка "В мир дикой природы". Две группы по 30 человек смогут окунуться в мир городской природы. Регистрация обязательна, количество мест ограничено. 18:00 — BRYKULETS в шоу-ресторане "AltBier". Финалист "Х-Фактора" и автор хитов "Лиза", "Посылать" и "Загулял" проведет концерт.

BRYKULETS в шоу-ресторане "AltBier". Финалист "Х-Фактора" и автор хитов "Лиза", "Посылать" и "Загулял" проведет концерт. 18:00 — вечеринка "Happy Birthday, Kharkiv" в Che Bar.

— вечеринка "Happy Birthday, Kharkiv" в Che Bar. 19:00 — выступление авторов трека "Доброго вечера, мы из Украины" PROBASS ∆ HARDI в Biani.

Харьков в условиях полномасштабной войны

С первого дня российского вторжения Харьков подвергается ракетным ударам.

Город удержал оборону в 2022 году. 6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины" за подвиг и массовый героизм граждан при защите от российской агрессии.

Однако многие жители города вынуждены переселиться в более безопасные регионы Украины, или выехать за границу.

Напомним, в понедельник, 18 августа, российские захватчики прицельно ударили беспилотниками по жилой многоэтажке в Индустриальном районе. В доме было 119 квартир, в которых жили 300 человек. На момент обстрела дома были около половины из них.

В результате вражеского обстрела погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 24 человека пострадали. Двух человек удалось спасти работникам ГСЧС.

Мы писали, что завтра на Харьковщине ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем возможны кратковременные осадки, местами значительные. Прогнозируются грозы, местами град и шквалистый ветер до 15-20 м/с.