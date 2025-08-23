Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьков празднует День города — история и афиша событий

Харьков празднует День города — история и афиша событий

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 07:13
День Харькова – городу исполняется 371 год
Площадь свободы в Харькове. Фото: wikipedia

Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, День города празднует Харьков. Городу-герою исполняется 371 год.

Новини.LIVE собрали афишу, что завтра можно посетить жителям Харькова.

Реклама
Читайте также:

История Харькова

Город основали в 1654 году. Основателем города считается мифический казак Харько. Название города пошло от реки Харьков, название которой уже присутствовало между 1553 и 1627 годами на царской карте Большой Чертеж.

харків
Празднование Дня города в Харькове, 2024г. Фото: Харьков Time

Сначала День Харькова отмечали 20 сентября, однако в 1997 году празднование перенесли на 23 августа, совместив его с официальной датой освобождения города от нацистов.

Однако исторические источники пишут, что 23 августа считается днем освобождения основной части Харькова, окончательные бои и полное освобождение отдельных жилых районов от оккупантов завершились только 29 августа 1943 года.

харків
Харьков отмечает 370-летие в 2024 году. Фото: Харьков Time

Афиша мероприятий

Празднование Дня города, Дня Государственного флага и Дня Независимости в Харькове пройдут на территории метрополитена из соображений безопасности. Из-за этого могут быть временные ограничения в работе некоторых из станций метро.

Сегодня, 23 августа, запланированы следующие события:

  • 9:00 — благотворительный забег. Локация: ул. Дмитрия Антоненко, 49. Благотворительный утренний забег с кофейной дегустацией. Участие возможно по предварительной регистрации. Организаторы сообщают, что средства, вырученные в ходе мероприятия, пойдут на поддержку ВСУ.
  • 10:00-11:30 и 12:00-13:30 — прогулка "В мир дикой природы". Две группы по 30 человек смогут окунуться в мир городской природы. Регистрация обязательна, количество мест ограничено.
  • 18:00 — BRYKULETS в шоу-ресторане "AltBier". Финалист "Х-Фактора" и автор хитов "Лиза", "Посылать" и "Загулял" проведет концерт.
  • 18:00 — вечеринка "Happy Birthday, Kharkiv" в Che Bar.
  • 19:00 — выступление авторов трека "Доброго вечера, мы из Украины" PROBASS ∆ HARDI в Biani.

Харьков в условиях полномасштабной войны

С первого дня российского вторжения Харьков подвергается ракетным ударам.

Город удержал оборону в 2022 году. 6 марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины" за подвиг и массовый героизм граждан при защите от российской агрессии.

Однако многие жители города вынуждены переселиться в более безопасные регионы Украины, или выехать за границу.

Напомним, в понедельник, 18 августа, российские захватчики прицельно ударили беспилотниками по жилой многоэтажке в Индустриальном районе. В доме было 119 квартир, в которых жили 300 человек. На момент обстрела дома были около половины из них.

В результате вражеского обстрела погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 24 человека пострадали. Двух человек удалось спасти работникам ГСЧС.

Мы писали, что завтра на Харьковщине ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем возможны кратковременные осадки, местами значительные. Прогнозируются грозы, местами град и шквалистый ветер до 15-20 м/с.

Харьков концерт история праздник празднование
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации