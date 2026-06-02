Харьков стал хабом для переселенцев: нужна программа поддержки

Центр для ВПЛ. Фото иллюстрациивне: Новини.LIVE

В то время, когда российские войска почти ежедневно атакуют Харьков ракетами и дронами, город продолжает оставаться прибежищем для людей из опасных регионов. Сюда приезжают жители прифронтовых и оккупированных территорий, которые спасаются от войны. Несмотря на разрушения и постоянные угрозы, Харьков не прекращает помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Жизнь под обстрелами

Городской голова Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что город продолжает работать даже в условиях постоянных атак. По его словам, последние удары нанесли значительный ущерб жилой и гражданской инфраструктуре. Коммунальные службы, спасатели и медики сразу начали ликвидацию последствий обстрелов. В то же время Харьков остается одним из главных центров приема людей, которые эвакуируются из опасных территорий.

"Прошлая ночь была очень тяжелой для города Харькова. Кроме этого, утром тоже были прилеты. За этот период времени было выпущено по городу Харькову 20 "Шахедов" и две баллистические ракеты. Уже 21 человек обратился за медицинской помощью", — сказал Терехов.

Атаки на Харьков

По словам мэра, из-за российской атаки повреждения получили частные жилые дома, многоэтажки, школы и детский сад. Также разрушениям подверглись офисные помещения, инженерные сети и автомобили горожан. Часть поврежденных объектов коммунальщики начали восстанавливать сразу после завершения воздушной тревоги.

Читайте также:

Несмотря на ежедневные обстрелы и сложную ситуацию с безопасностью, Харьков продолжает принимать переселенцев с прифронтовых и временно оккупированных территорий. По словам Терехова, город не только оправляется после очередных атак, но и остается местом, где люди могут получить помощь и временный приют.

Поддержка переселенцев

Вопрос переселенцев, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, требует не только помощи во время войны, но и долгосрочных решений на государственном уровне. Он отметил, что города самостоятельно не смогут полностью решить все проблемы людей, которые потеряли дома из-за боевых действий. Особенно это касается жилья, трудоустройства и адаптации в новых общинах. Именно поэтому, по его мнению, уже сейчас нужно готовить комплексный план интеграции ВПЛ после завершения войны.

"Должна быть государственная программа по вынужденным переселенцам, которая примерно за 5 лет все это сделает. Я хочу, чтобы после этого срока такого понятия, как вынужденный переселенец, вообще не существовало", — подчеркнул Терехов.

Мэр также обратил внимание на то, что нынешняя система поддержки переселенцев требует существенного совершенствования. По его словам, люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, должны получить не только временный приют, но и реальную возможность полноценно устроить жизнь на новом месте. В Харькове для этого уже работает отдельный Центр предоставления административных услуг для ВПЛ, а часть людей размещают в общежитиях. В то же время городских ресурсов недостаточно, чтобы самостоятельно закрыть все потребности переселенцев в долгосрочной перспективе.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове растет количество внутренне перемещенных лиц. Город остается одним из главных направлений для людей, которые выезжают из опасных регионов. Здесь для них работает система поддержки и базовая помощь. Переселенцам предоставляют жилье, питание и гуманитарные услуги.

Также Новини.LIVE писали, что государство обязано сделать так, чтобы за пять лет вынужденные переселенцы полностью интегрировались в общество. В вопросе интеграции ВПЛ надо перейти от разрозненных программ к единой государственной политике.