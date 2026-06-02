Харків став хабом для переселенців: потрібна програма підтримки

Центр для ВПО. Фото ілюстратиивне: Новини.LIVE

У той час, коли російські війська майже щодня атакують Харків ракетами та дронами, місто продовжує залишатися прихистком для людей із небезпечних регіонів. Сюди приїжджають мешканці прифронтових та окупованих територій, які рятуються від війни. Попри руйнування та постійні загрози, Харків не припиняє допомагати тим, хто потребує підтримки.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Життя під обстрілами

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що місто продовжує працювати навіть в умовах постійних атак. За його словами, останні удари завдали значної шкоди житловій та цивільній інфраструктурі. Комунальні служби, рятувальники та медики відразу розпочали ліквідацію наслідків обстрілів. Водночас Харків залишається одним із головних центрів прийому людей, які евакуюються з небезпечних територій.

"Минула ніч була дуже важкою для міста Харкова. Крім цього, зранку теж були прильоти. За цей період часу було випущено по місту Харкову 20 "Шахедів" та дві балістичні ракети. Уже 21 людина звернулася за медичною допомогою", — сказав Терехов.

Атаки на Харків

За словами мера, через російську атаку пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоповерхівки, школи та дитячий садок. Також руйнувань зазнали офісні приміщення, інженерні мережі та автомобілі містян. Частину пошкоджених об'єктів комунальники почали відновлювати одразу після завершення повітряної тривоги.

Читайте також:

Попри щоденні обстріли та складну безпекову ситуацію, Харків продовжує приймати переселенців із прифронтових та тимчасово окупованих територій. За словами Терехова, місто не лише оговтується після чергових атак, а й залишається місцем, де люди можуть отримати допомогу та тимчасовий прихисток.

Підтримка переселенців

Питання переселенців, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, потребує не лише допомоги під час війни, а й довгострокових рішень на державному рівні. Він зазначив, що міста самотужки не зможуть повністю вирішити всі проблеми людей, які втратили домівки через бойові дії. Особливо це стосується житла, працевлаштування та адаптації в нових громадах. Саме тому, на його думку, вже зараз потрібно готувати комплексний план інтеграції ВПО після завершення війни.

"Повинна бути державна програма щодо вимушених переселенців, яка приблизно за 5 років усе це зробить. Я хочу, щоб після цього терміну такого поняття, як вимушений переселенець, взагалі не існувало", — наголосив Терехов.

Мер також звернув увагу на те, що нинішня система підтримки переселенців потребує суттєвого вдосконалення. За його словами, люди, які були змушені покинути свої домівки, мають отримати не лише тимчасовий прихисток, а й реальну можливість повноцінно влаштувати життя на новому місці. У Харкові для цього вже працює окремий Центр надання адміністративних послуг для ВПО, а частину людей розміщують у гуртожитках. Водночас міських ресурсів недостатньо, щоб самостійно закрити всі потреби переселенців у довгостроковій перспективі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові зростає кількість внутрішньо переміщених осіб. Місто залишається одним із головних напрямків для людей, які виїжджають з небезпечних регіонів. Тут для них працює система підтримки та базова допомога. Переселенцям надають житло, харчування та гуманітарні послуги.

Також Новини.LIVE писали, що держава зобов'язана зробити так, щоб за п'ять років вимушені переселенці повністю інтегрувалися в громаду. У питанні інтеграції ВПО треба перейти від розрізнених програм до єдиної державної політики.