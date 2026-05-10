Харьковчанка распространяла фейки об ударах РФ и получила приговор

Женщина в зале суда. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

В Харькове суд вынес приговор местной жительнице, которая в Telegram систематически распространяла пророссийские сообщения, оправдывала агрессию РФ и отрицала российские удары по украинским городам. Женщина оставляла комментарии в открытых чатах в течение 2024 и 2025 годов.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на материалы Единого государственного реестра досудебного расследования.

Харьковчанка оправдывала удары РФ

Как установило следствие, харьковчанка использовала собственный Telegram-аккаунт для распространения сообщений, в которых фактически перекладывала ответственность за обстрелы на Украину. В частности, она писала, что удары по Харькову якобы были "внутренними зачистками", а обстрелы энергетической инфраструктуры и жилых домов называла "провокациями".

В материалах дела также упоминаются ее комментарии о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет", где она утверждала о "самоприлете". Кроме того, женщина распространяла фейки об обстрелах Сум и оправдывала так называемую "денацификацию", которую Россия использует как повод для войны против Украины.

Суд установил, что часть опубликованных ею сообщений содержала оправдание вооруженной агрессии РФ и представление войны как "внутреннего гражданского конфликта". Это подтвердила судебная лингвистическая экспертиза.

Читайте также:

Какое наказание за поддержку РФ

Во время рассмотрения дела женщина полностью признала свою вину и заключила сделку со следствием. Она заявила, что искренне раскаивается и негативно относится к собственным действиям. Суд признал ее виновной по статьям об оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Женщине назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. Также суд постановил конфисковать мобильный телефон, с которого она публиковала пророссийские комментарии.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове полицейские приехали на вызов о стрельбе и обнаружили 22-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. У него было огнестрельное ранение ноги. По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала за столиком и распивала алкоголь. Свидетели утверждают, что конфликтов или ссор между присутствующими не было.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове командир учебной группы одного из подразделений Национального университета Воздушных Сил избил курсанта во время учений. По данным следствия, инцидент произошел во время занятий по самоподготовке. Командир решил проверить знания подчиненного, но остался недовольным ответом. После этого он несколько раз ударил курсанта по туловищу и голове. Избиение продолжилось уже в коридоре. Там он повалил военнослужащего и снова нанес удары. Все это сопровождалось оскорблениями и унижениями.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что в Харьковской области суд признал виновным гражданина РФ в жестоком обращении с гражданскими во время оккупации в 2022 году. Обвиняемый действовал вместе с российскими военными и представителями незаконных вооруженных формирований. Он называл себя "старшим оперуполномоченным" так называемого "МВД ЛНР" и задержал двух гражданских — мужчину и женщину. Их без каких-либо объяснений вывезли на территорию предприятия в Волчанске, где незаконно удерживали и допрашивали. Во время допросов мужчину били резиновой дубинкой. Женщина также подверглась жестокому обращению.