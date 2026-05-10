Харків’янка поширювала фейки про удари РФ і отримала вирок

Жінка в залі суда. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

У Харкові суд виніс вирок місцевій мешканці, яка у Telegram систематично поширювала проросійські дописи, виправдовувала агресію РФ та заперечувала російські удари по українських містах. Жінка залишала коментарі у відкритих чатах упродовж 2024 та 2025 років.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на матеріали Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Харків'янка виправдовувала удари РФ

Як встановило слідство, харків’янка використовувала власний Telegram-акаунт для поширення повідомлень, у яких фактично перекладала відповідальність за обстріли на Україну. Зокрема, вона писала, що удари по Харкову нібито були "внутрішніми зачистками", а обстріли енергетичної інфраструктури та житлових будинків називала "провокаціями".

У матеріалах справи також згадуються її коментарі про ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит", де вона стверджувала про "самоприліт". Крім того, жінка поширювала фейки про обстріли Сум та виправдовувала так звану "денацифікацію", яку Росія використовує як привід для війни проти України.

Суд встановив, що частина опублікованих нею дописів містила виправдовування збройної агресії РФ та представлення війни як "внутрішнього громадянського конфлікту". Це підтвердила судова лінгвістична експертиза.

Читайте також:

Яке покарання за підтримку РФ

Під час розгляду справи жінка повністю визнала свою провину та уклала угоду зі слідством. Вона заявила, що щиро кається та негативно ставиться до власних дій. Суд визнав її винною за статтями про виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України. Жінці призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. Також суд постановив конфіскувати мобільний телефон, з якого вона публікувала проросійські коментарі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові поліцейські приїхали на виклик про стрілянину і виявили 22-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння. У нього було вогнепальне поранення ноги. За словами очевидців, компанія молодих людей відпочивала за столиком та розпивала алкоголь. Свідки стверджують, що конфліктів чи сварок між присутніми не було.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові командир навчальної групи одного з підрозділів Національного університету Повітряних Сил побив курсанта під час навчань. За даними слідства, інцидент стався під час занять із самопідготовки. Командир вирішив перевірити знання підлеглого, але залишився незадоволеним відповіддю. Після цього він кілька разів ударив курсанта по тулубу та голові. Побиття продовжилося вже в коридорі. Там він повалив військовослужбовця та знову завдав ударів. Усе це супроводжувалося образами та приниженнями.

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що на Харківщині суд визнав винним громадянина РФ у жорстокому поводженні з цивільними під час окупації у 2022 році. Обвинувачений діяв разом із російськими військовими та представниками незаконних збройних формувань. Він називав себе "старшим оперуповноваженим" так званого "МВС ЛНР" та затримав двох цивільних — чоловіка і жінку. Їх без будь-яких пояснень вивезли на територію підприємства у Вовчанську, де незаконно утримували та допитували. Під час допитів чоловіка били гумовим кийком. Жінка також зазнала жорстокого поводження.