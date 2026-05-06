Командира харківського університету судять за побиття студента

Харківський університет повітряних сил. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Командир навчальної групи одного з підрозділів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба побив курсанта під час навчань. Після початку розслідування цієї справи військовий почав тиснути на свідків. Згодом він залишив місце служби та почав переховуватися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі інциденту

За даними слідства, інцидент стався під час занять із самопідготовки. Командир вирішив перевірити знання підлеглого, але залишився незадоволений відповіддю. Після цього він кілька разів ударив курсанта по тулубу та голові. Побиття продовжилося вже в коридорі. Там він повалив військовослужбовця та знову завдав ударів. Усе це супроводжувалося образами та приниженнями. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Відкриття провадження

Після відкриття кримінального провадження фігурант почав тиснути на свідків. Один із них отримував погрози під час телефонної розмови. Згодом військовий повідомив про нібито виклик до ДБР і після цього самовільно залишив частину. Підозру йому оголосили у встановленому законом порядку та передали близьким родичам, оскільки він переховується.

Що загрожує

Справу скеровано до суду. Військового обвинувачують у застосуванні насильства до підлеглого, погрозах свідку та самовільному залишенні служби в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте також:

Напад на військового

У Харкові 6 квітня стався напад на військовослужбовців під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних. За даними правоохоронців, цивільний чоловік атакував військових і поранив одного з них ножем у живіт. Постраждалого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.

Після нападу чоловік утік з місця події. Його оголосили в розшук. Нападника оперативно встановили та затримали співробітники Національної поліції.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині суд визнав винним громадянина РФ у жорстокому поводженні з цивільними під час окупації у 2022 році. Йдеться про незаконні затримання людей і насильство під час допитів. Потерпілих били, катували електричним струмом і погрожували розстрілом.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові до суду передали справу 17-річного хлопця, якого підозрюють у підпалах військового автомобіля та локомотива. За даними слідства, він діяв за вказівками через Telegram і виконував завдання під контролем так званого куратора.