Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьковщина пережила массированную атаку РФ: погибла женщина

Харьковщина пережила массированную атаку РФ: погибла женщина

Ua ru
29 августа 2026 10:32
Атака РФ на Харьковщину: погибла женщина, есть пострадавшие
Полицейский возле здания, поврежденного в результате атаки. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще 13 населенным пунктам области. В результате ударов погибла женщина, еще 11 человек получили ранения. Под обстрелом дронами и ракетами оказались жилые дома, предприятия, АЗС, торговый центр и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, а также ГСЧС и полицию Харьковской области.

Реклама
Зруйнована будівля після удару РФ на Харківщині
Разрушения в результате российской атаки. Фото: Национальная полиция Украины

Массированная атака на Харьков

По данным Олега Синегубова, российские беспилотники атаковали Киевский, Слободской, Шевченковский, Немишлянский и Салтовский районы Харькова. В городе погибла женщина около 45 лет. Её данные ещё уточняются. Пятеро человек получили травмы, ещё четверо перенесли острую стрессовую реакцию.

В Слободском районе российский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию. Загорелись колонка, операторская и трава вокруг. Именно в результате этого удара, по данным ГСЧС, погибла женщина и пострадали пять человек.

В Киевском районе реактивный беспилотник попал в здание неработающего торгового заведения. Часть конструкций была разрушена, а внутри вспыхнул пожар площадью около 150 квадратных метров. Горели мебель и оборудование.

Читайте также:
Рятувальники гасять пожежу після атаки на Харківщині
Ликвидация пожара после российского удара. Фото: Харьковская ОГА

В то же время, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, ночью были и другие попадания. В Салтовском районе БПЛА типа «Молния» попал в сквер, а в Немишлянском — в крышу частного дома. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Еще одно попадание зафиксировали в Шевченковском районе, где возник пожар.

В Люботине пострадали два человека

Беспилотниками российские войска атаковали и Люботин Харьковского района. Там пострадали двое местных жителей: 65-летний мужчина был ранен, а 60-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Помощь им оказали на месте. В результате ударов в городе повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка и гражданское предприятие. Полиция также сообщает о повреждении заборов и складского помещения. В Черкасской Лозовой повреждены электросети, а в Докучаевском — хозяйственное сооружение.

Пожежа в будівлі після російського удару на Харківщині
Последствия вражеской атаки на Харьковскую область. Фото: Харьковская ОГА

Повреждения в других районах области

В Богодуховском районе российские удары повредили гражданскую инфраструктуру Золочева и Клиновой-Новоселовки. В Золочеве повреждены четыре частных дома, учебное заведение и складское здание, а в Клиновой-Новоселовке — частный дом. В Купянском районе в Огурцовке повреждена АЗС, а в Шевченково — многоквартирный жилой дом.

В Изюмском районе в Червоной Поляне повреждены дом культуры и электросети, а в Изюме — частный дом. Полиция также сообщает о разрушениях в Изюме и повреждениях домовладений в Левковке, Козютовке и Бугаевке. В Чугуеве российские войска нанесли ракетный удар. По данным полиции, ракеты попали в ранее разрушенное здание. Олег Синегубов также сообщил о повреждении гражданского предприятия в городе.

Россия применила более 100 средств поражения

По данным Харьковской областной государственной администрации, за сутки российские войска применили против области четыре ракеты, одну управляемую авиабомбу, 11 беспилотников типа "Молния" и один FPV-дрон. Еще 83 беспилотника пока не идентифицированы, их тип устанавливается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вчера российские войска повредили в Харькове частные дома, торговый центр, административное здание и автомобили. Среди мирных жителей есть пострадавшие, которым потребовалась медицинская помощь.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове почти два года действует модернизированная система оповещения, которая не зависит от отключений электроэнергии и отделена от общеобластной. Это позволило сократить количество тревог на 40-45%; сигналы звучат в городе только в случае реальной опасности для областного центра.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака погибшие
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации