Атака РФ на Харьковщину: погибла женщина, есть пострадавшие

Полицейский возле здания, поврежденного в результате атаки. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще 13 населенным пунктам области. В результате ударов погибла женщина, еще 11 человек получили ранения. Под обстрелом дронами и ракетами оказались жилые дома, предприятия, АЗС, торговый центр и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, а также ГСЧС и полицию Харьковской области.

Реклама

Разрушения в результате российской атаки. Фото: Национальная полиция Украины

Массированная атака на Харьков

По данным Олега Синегубова, российские беспилотники атаковали Киевский, Слободской, Шевченковский, Немишлянский и Салтовский районы Харькова. В городе погибла женщина около 45 лет. Её данные ещё уточняются. Пятеро человек получили травмы, ещё четверо перенесли острую стрессовую реакцию.

В Слободском районе российский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию. Загорелись колонка, операторская и трава вокруг. Именно в результате этого удара, по данным ГСЧС, погибла женщина и пострадали пять человек.

В Киевском районе реактивный беспилотник попал в здание неработающего торгового заведения. Часть конструкций была разрушена, а внутри вспыхнул пожар площадью около 150 квадратных метров. Горели мебель и оборудование.

Читайте также:

Ликвидация пожара после российского удара. Фото: Харьковская ОГА

В то же время, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, ночью были и другие попадания. В Салтовском районе БПЛА типа «Молния» попал в сквер, а в Немишлянском — в крышу частного дома. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Еще одно попадание зафиксировали в Шевченковском районе, где возник пожар.

В Люботине пострадали два человека

Беспилотниками российские войска атаковали и Люботин Харьковского района. Там пострадали двое местных жителей: 65-летний мужчина был ранен, а 60-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Помощь им оказали на месте. В результате ударов в городе повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка и гражданское предприятие. Полиция также сообщает о повреждении заборов и складского помещения. В Черкасской Лозовой повреждены электросети, а в Докучаевском — хозяйственное сооружение.

Последствия вражеской атаки на Харьковскую область. Фото: Харьковская ОГА

Повреждения в других районах области

В Богодуховском районе российские удары повредили гражданскую инфраструктуру Золочева и Клиновой-Новоселовки. В Золочеве повреждены четыре частных дома, учебное заведение и складское здание, а в Клиновой-Новоселовке — частный дом. В Купянском районе в Огурцовке повреждена АЗС, а в Шевченково — многоквартирный жилой дом.

В Изюмском районе в Червоной Поляне повреждены дом культуры и электросети, а в Изюме — частный дом. Полиция также сообщает о разрушениях в Изюме и повреждениях домовладений в Левковке, Козютовке и Бугаевке. В Чугуеве российские войска нанесли ракетный удар. По данным полиции, ракеты попали в ранее разрушенное здание. Олег Синегубов также сообщил о повреждении гражданского предприятия в городе.

Россия применила более 100 средств поражения

По данным Харьковской областной государственной администрации, за сутки российские войска применили против области четыре ракеты, одну управляемую авиабомбу, 11 беспилотников типа "Молния" и один FPV-дрон. Еще 83 беспилотника пока не идентифицированы, их тип устанавливается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вчера российские войска повредили в Харькове частные дома, торговый центр, административное здание и автомобили. Среди мирных жителей есть пострадавшие, которым потребовалась медицинская помощь.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове почти два года действует модернизированная система оповещения, которая не зависит от отключений электроэнергии и отделена от общеобластной. Это позволило сократить количество тревог на 40-45%; сигналы звучат в городе только в случае реальной опасности для областного центра.