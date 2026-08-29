Атака РФ на Харківщину: загинула жінка, є постраждалі

Поліцейський біля пошкодженої атакою будівлі. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків та ще 13 населених пунктів області. Внаслідок ударів загинула жінка, ще 11 людей постраждали. Під обстрілом дронами та ракетами були житлові будинки, підприємства, АЗС, торговельний центр та інші цивільні об'єкти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, на мера Харкова Ігоря Терехова та ДСНС і поліцію Харківської області.

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Руйнування внаслідок російської атаки. Фото: Національна поліція України

Масована атака на Харків

За даними Олега Синегубова, російські безпілотники атакували Київський, Слобідський, Шевченківський, Немишлянський та Салтівський райони Харкова. У місті загинула жінка близько 45 років. Її дані ще уточнюють. П'ятеро людей отримали травми, ще четверо пережили гостру реакцію на стрес.

У Слобідському районі російський ударний безпілотник влучив в автозаправну станцію. Загорілися колонка, операторська та трава навколо. Саме внаслідок цього удару, за даними ДСНС, загинула жінка та постраждали п'ятеро людей.

У Київському районі реактивний безпілотник влучив у будівлю непрацюючого торговельного закладу. Частина конструкцій була зруйнована, а всередині спалахнула пожежа площею близько 150 квадратних метрів. Горіли меблі та обладнання.

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Ліквідація пожежі після російського удару. Фото: Харківська ОВА

Водночас за даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, вночі були й інші влучання. У Салтівському районі БпЛА типу "Молнія" влучив у сквер, а в Немишлянському — у дах приватного будинку. В обох випадках обійшлося без постраждалих. Ще одне влучання зафіксували у Шевченківському районі, де виникла пожежа.

У Люботині постраждали двоє людей

Безпілотниками російські війська атакували і Люботин Харківського району. Там постраждали двоє місцевих жителів: 65-річний чоловік був поранений, а 60-річна жінка пережила гостру реакцію на стрес. Допомогу їм надали на місці. Внаслідок ударів у місті пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарча споруда і цивільне підприємство. Поліція також повідомляє про пошкодження парканів та складського приміщення. У Черкаській Лозовій пошкоджені електромережі, а в Докучаєвському — господарча споруда.

Наслідки ворожої атаки на Харківщину. Фото: Харківська ОВА

Пошкоджено в інших районах області

У Богодухівському районі російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру Золочева та Клинової-Новоселівки. У Золочеві пошкоджені чотири приватні будинки, навчальний заклад і складська будівля, а у Клиновій-Новоселівці — приватний будинок. У Куп'янському районі в Огурцівці пошкоджена АЗС, а в Шевченковому — багатоквартирний житловий будинок.

В Ізюмському районі у Червоній Поляні пошкоджені будинок культури та електромережі, а в Ізюмі — приватний будинок. Поліція також повідомляє про руйнування в Ізюмі та пошкодження домоволодінь у Левківці, Козютівці й Бугаївці. У Чугуєві російські війська завдали ракетного удару. За даними поліції, ракети влучили у раніше зруйновану будівлю. Олег Синєгубов також повідомив про пошкодження цивільного підприємства у місті.

Росія застосувала понад 100 засобів ураження

За даними Харківської ОВА, протягом доби російські війська застосували проти області чотири ракети, одну керовану авіабомбу, 11 безпілотників типу "Молнія" та один FPV-дрон. Ще 83 безпілотники наразі не ідентифіковані, їхній тип встановлюють.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська вчора пошкодили у Харкові приватні будинки, торговельний центр, адмінбудівлю та автівки. Серед мирних жителів є постраждалі, які потребували допомоги лікарів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові майже два роки діє модернізована мережа сповіщення, яка не залежить від блекаутів та відокремлена від загальнообласної. Це дозволило зменшити кількість тривог на 40-45%, сигнали лунають у місті лише у разі фактичної небезпеки для обласного центру.