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Главная Харьков РФ ударила по АЗС в Харькове: есть погибший и пострадавшие

РФ ударила по АЗС в Харькове: есть погибший и пострадавшие

Ua ru
28 августа 2026 17:29
Россия атаковала АЗС в Харькове — Терехов сообщил о погибшем
Устранение последствий атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Харькове в результате вражеского удара произошло попадание в автозаправочную станцию в Слободском районе. На месте вспыхнул пожар, который в настоящее время тушат соответствующие службы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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В результате удара на территории АЗС вспыхнул пожар

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие. Позже он уточнил, что в результате удара по АЗС погиб один человек.

РФ ударила по АЗС в Харькове: есть погибший и пострадавшие - фото 1
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы. Последствия российской атаки и точное количество пострадавших уточняются.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 августа российские войска совершили очередную серию атак на Харьков, применив ударные беспилотники. В результате вражеских ударов повреждены частные дома, торговый центр, административное здание и автомобили. Также среди мирных жителей есть пострадавшие, которым потребовалась медицинская помощь.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Харьков ударным беспилотником. Вражеский дрон попал в балкон одного из жилых домов города.

Харьков АЗС Игорь Терехов война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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