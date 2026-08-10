Обстрелы Харьковской области: девять пострадавших и разрушения

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

За сутки российские войска обстреляли 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадали девять человек. Под обстрелом оказались жилые дома, предприятия, фермы, склады и другие гражданские объекты. Также медики оказали помощь мужчине, который ранее получил ранение во время обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Пострадавшие от атак

В поселке Золочев ранения получили 33-летняя женщина и 59-летний мужчина. В селе Матвеевка Богодуховской общины пострадал 41-летний мужчина. Еще четверо людей пострадали в селе Момотово Вильховской общины. Это две женщины в возрасте 53 и 56 лет и мужчины 63 и 29 лет. В Дергачах две женщины в возрасте 61 и 54 лет перенесли острую стрессовую реакцию.

Также произошел взрыв неизвестного устройства в селе Курганное Вильхуватской общины. Там 67-летний мужчина получил ожоги. Кроме того, медики оказали помощь 69-летнему мужчине, который 4 августа был ранен в результате обстрела Купянска.

Чем атаковал враг

За сутки российские войска применили в Харьковской области:

Читайте также:

2 ракеты;

2 КАБ;

6 БПЛА типа "Молния";

4 FPV-дрона;

67 беспилотников, тип которых устанавливается.

Что повреждено

В Богодуховском районе под ударом оказались ферма в Покровке, два частных дома, два магазина, электросети и автомобиль в Золочеве. В административном здании в Бузовой также зафиксированы разрушения. В Купянском районе пострадал частный дом в Малахово. В Изюмском районе разрушениям подверглись ферма в Пятигорском, три частных дома в Бугаевке, частный дом в Гороховатке, два зерновых склада и административное здание в Гавриловке.

В Харьковском районе последствия атак зафиксировали в Дергачах, Момотово, Южном и Малой Даниловке. Там пострадали гражданское предприятие, многоквартирные и частные дома, автомобили и хозяйственное сооружение. В Лозовском районе пострадали два складских здания, трактор и электросети в Артильном. В Чугуевском районе под удар попали АЗС в Старом Салтове, шесть частных домов и хозяйственное сооружение в Печенигах. В Берестинском районе разрушениям подвергся частный дом в Сахновщине.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 68 человек. С начала работы там зарегистрировали 51 083 человека.

Ситуация на фронте

На фронте за сутки произошло 254 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 25 атак. Российские войска пытались продвинуться в районе Старицы, Волчанска, Лимана и Артильного, а также в направлении Избицкого, Волоховки, Купиного, Хатнего, Украинского, Березников и Амбарного. На Купянском направлении враг дважды пытался атаковать в районе Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Лозовской общине Харьковской области 8 августа был объявлен День траура по двум железнодорожникам, погибшим в результате российского удара по станции Лозовая. В знак скорби в общине были приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Также Новини.LIVE писали, что Россия вновь нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Атака произошла утром 2 августа. На территории вспыхнул пожар, загорелись грузовики, контейнеры и оборудование. В результате удара погиб один человек.