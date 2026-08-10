Обстріли Харківщини: дев’ять постраждалих та руйнування

Наслідки удару по Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Російські війська за добу атакували 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ять людей. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, ферми, склади та інші цивільні об’єкти. Також медики допомогли чоловікові, який раніше дістав поранення під час обстрілу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Постраждалі від атак

У селищі Золочів поранень зазнали 33-річна жінка та 59-річний чоловік. У селі Матвіївка Богодухівської громади постраждав 41-річний чоловік. Ще четверо людей постраждали в селі Момотове Вільхівської громади. Це дві жінки віком 53 і 56 років та чоловіки 63 і 29 років. У Дергачах дві жінки віком 61 і 54 роки зазнали гострої реакції на стрес.

Також стався вибух невідомого пристрою в селі Курганне Вільхуватської громади. Там 67-річний чоловік дістав опіки. Крім того, медики надали допомогу 69-річному чоловікові, який 4 серпня був поранений внаслідок обстрілу Куп’янська.

Чим атакував ворог

За добу російські війська застосували по Харківщині:

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2 ракети;

2 КАБ;

6 БпЛА типу "Молнія";

4 FPV-дрони;

67 безпілотників, тип яких встановлюється.

Що пошкоджено

У Богодухівському районі під ударом опинилися ферма в Покровці, два приватні будинки, два магазини, електромережі та автомобіль у Золочеві. В адміністративній будівлі в Бузовій також зафіксували руйнування. У Куп’янському районі постраждав приватний будинок у Малаховому. На Ізюмщині зазнали руйнувань ферма у П’ятигірському, три приватні будинки в Бугаївці, приватний будинок у Гороховатці, два зернові склади та адміністративна будівля в Гаврилівці.

У Харківському районі наслідки атак зафіксували в Дергачах, Момотовому, Південному та Малій Данилівці. Там постраждали цивільне підприємство, багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі та господарська споруда. На Лозівщині постраждали дві складські будівлі, трактор та електромережі в Артільному. На Чугуївщині під удар потрапили АЗС у Старому Салтові, шість приватних будинків і господарська споруда в Печенігах. У Берестинському районі руйнувань зазнав приватний будинок у Сахновщині.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 68 людей. Від початку роботи там зареєстрували 51 083 людини.

Ситуація на фронті

На фронті за добу відбулося 254 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 25 атак. Російські війська намагалися просунутися біля Стариці, Вовчанська, Лимана та Артільного, а також у напрямку Ізбицького, Волохівки, Купиного, Хатнього, Українського, Березників та Амбарного. На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався атакувати біля Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Лозівській громаді Харківської області, 8 серпня, оголошували День жалоби за двома залізничниками, які загинули внаслідок російського удару по станції Лозова. На знак скорботи в громаді приспускали державні прапори та скасовували розважальні заходи.

Також Новини.LIVE писали, що Росія знову вдарила по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Атака сталася вранці 2 серпня. На території спалахнула пожежа, загорілися вантажівки, контейнери та обладнання. Внаслідок удару загинула одна людина.