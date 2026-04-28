Харьковщина под обстрелами: в Чугуеве дрон РФ убил человека

Российские войска атаковали Чугуев ударным беспилотником, сегодня утром, 28 апреля. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. На месте работают экстренные службы, продолжается выяснение обстоятельств.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

Обстрел Чугуева: что известно

Олег Синегубов сообщил, что пострадал 74-летний мужчина, у него тяжелое состояние. Сейчас раненый в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. Также есть поврежденная машина.

"Из-за удара российского БПЛА поврежден легковой автомобиль. На месте продолжается работа всех профильных служб", — написал Синегубов.

Поврежденный в результате атаки автомобиль. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Воронка, которая образовалась после попадания дрона. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Глава города Чугуев, Галина Минаева уточнила, что россияне ударили двумя БпЛА. Последствия пока уточняются.

Читайте также:

"Около 30 минут назад город атаковали три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, погиб один человек, еще один получил ранения. Раненый доставлен в больницу. Последствия еще двух прилетов устанавливаются. На местах работают профильные специалисты", — написала руководительница в Facebook.

Сообщение Галины Минаевой. Фото: скриншот с facebook

Что известно об обстрелах Харьковщины

По данным областной власти, за прошедшие сутки под ударами оказались три населенных пункта Харьковщины. В остальных случаях обошлось без пострадавших.

Враг активно применял различные виды вооружения. По области выпустили четыре управляемые авиабомбы, зафиксирован удар беспилотника типа "Молния" и атака FPV-дроном.

В Богодуховском районе в селе Одноробовка поврежден частный дом и две хозяйственные постройки. Речь идет о гражданской инфраструктуре.

Ранее Новини.LIVE писали, что российские оккупанты в ночь на 25 апреля атаковали Харьков. В частности, Игорь Терехов сообщил о прилете дрона по частному дому. Кроме того, сильно пострадал многоэтажный дом. Также повреждена детская железная дорога. В результате российского обстрела ранения получили полуторагодовалый ребенок и патрульная.

Также Новини.LIVE писали, что в результате российской атаки уничтожена котельная, разбит учебный корпус, выбиты стекла в вокзале и гараже.

Кроме того, утром 21 апреля россияне атаковали центр Харькова. Вражеский дрон попал в административное здание в Шевченковском районе города.