Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Харківщина під обстрілами: у Чугуєві дрон РФ вбив людину

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 10:20
Харківщина під обстрілами: у Чугуєві дрон РФ вбив людину
Рятувальники гасять вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Російські війська атакували Чугуїв ударним безпілотником сьогодні вранці, 28 квітня. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці працюють екстрені служби, триває з’ясування обставин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

- фото 1
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Обстріл Чугуєва: що відомо

Олег Синєгубов повідомив, що постраждав 74-річний чоловік. У нього важкий стан. Наразі поранений у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу. Також є пошкоджена автівка.

"Через удар російського БпЛА пошкоджено легковий автомобіль. На місці триває робота всіх профільних служб", — написав Синєгубов.

Пошкоджений автомобіль
Пошкоджений унаслідок атаки автомобіль. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Вирва після влучання
Вирва, яка утворилася після влучання дрона. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Голова міста Чугуїв, Галина Мінаєва уточнила, що росіяни вдарили двома БпЛА. Наслідки наразі уточнюються.

"Близько 30 хвилин тому місто атакували три безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Поранений доправлений до лікарні.
Наслідки ще двох прильотів встановлюються. На місцях працюють профільні спеціалісти", — написала очільниця в Facebook.

- фото 2
Повідомлення Галини Мінаєвої. Фото: скриншот з facebook

Що відомо про обстріли Харківщини

За даними обласної влади, протягом минулої доби під ударами опинилися три населені пункти Харківщини. В інших випадках обійшлося без постраждалих.

Ворог активно застосовував різні види озброєння. По області випустили чотири керовані авіабомби, зафіксовано удар безпілотника типу "Молнія" та атаку FPV-дроном.

У Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено приватний будинок і дві господарчі споруди. Йдеться про цивільну інфраструктуру.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські окупанти у ніч проти 25 квітня атакували Харків. Зокрема, Ігор Терехов повідомив про приліт дрона по приватному будинку. Крім того, сильно постраждав багатоповерховий будинок. Також пошкоджено дитячу залізницю. Внаслідок російського обстрілу поранення отримали півторарічна дитина та патрульна.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки знищено котельню, розтрощено навчальний корпус, вибито шибки у вокзалі та гаражі.

Крім того, вранці 21 квітня росіяни атакували центр Харкова. Ворожий дрон влучив в адміністративну будівлю у Шевченківському районі міста.
 

Харків обстріли Новини Харкова атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації