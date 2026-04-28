Харківщина під обстрілами: у Чугуєві дрон РФ вбив людину

Рятувальники гасять вогонь.

Російські війська атакували Чугуїв ударним безпілотником сьогодні вранці, 28 квітня. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці працюють екстрені служби, триває з’ясування обставин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Обстріл Чугуєва: що відомо

Олег Синєгубов повідомив, що постраждав 74-річний чоловік. У нього важкий стан. Наразі поранений у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу. Також є пошкоджена автівка.

"Через удар російського БпЛА пошкоджено легковий автомобіль. На місці триває робота всіх профільних служб", — написав Синєгубов.

Голова міста Чугуїв, Галина Мінаєва уточнила, що росіяни вдарили двома БпЛА. Наслідки наразі уточнюються.

Читайте також:

"Близько 30 хвилин тому місто атакували три безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Поранений доправлений до лікарні.

Наслідки ще двох прильотів встановлюються. На місцях працюють профільні спеціалісти", — написала очільниця в Facebook.

Що відомо про обстріли Харківщини

За даними обласної влади, протягом минулої доби під ударами опинилися три населені пункти Харківщини. В інших випадках обійшлося без постраждалих.

Ворог активно застосовував різні види озброєння. По області випустили чотири керовані авіабомби, зафіксовано удар безпілотника типу "Молнія" та атаку FPV-дроном.

У Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено приватний будинок і дві господарчі споруди. Йдеться про цивільну інфраструктуру.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські окупанти у ніч проти 25 квітня атакували Харків. Зокрема, Ігор Терехов повідомив про приліт дрона по приватному будинку. Крім того, сильно постраждав багатоповерховий будинок. Також пошкоджено дитячу залізницю. Внаслідок російського обстрілу поранення отримали півторарічна дитина та патрульна.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки знищено котельню, розтрощено навчальний корпус, вибито шибки у вокзалі та гаражі.

Крім того, вранці 21 квітня росіяни атакували центр Харкова. Ворожий дрон влучив в адміністративну будівлю у Шевченківському районі міста.

