Обстрел детской железной дороги в Харькове: фоторепортаж последствий
Российские оккупанты в субботу, 25 апреля, атаковали Харьков. В частности, под ударом противника оказалась детская железная дорога. Известно, что захватчики попали ракетой.
Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Евгений Пушкарев.
В результате российской атаки уничтожена котельная, разбит учебный корпус, выбиты стекла в вокзале и гараже.
К уборке последствий присоединяются не только коммунальщики, но и волонтеры, в том числе те, кто учился здесь в детстве на железнодорожников.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Терехова, 25 апреля российские оккупанты атаковали Харьков ракетами и дронами. В результате ударов пострадали полуторагодовалый ребенок и патрульная.
А 21 апреля российские захватчики нанесли удар дроном по центру Харькова. Беспилотник попал в административное здание, которое расположено в Шевченковском районе.