Обстрел детской железной дороги в Харькове: фоторепортаж последствий

Обстрел детской железной дороги в Харькове: фоторепортаж последствий

Дата публикации 25 апреля 2026 13:55
Обстрел детской железной дороги в Харькове: фоторепортаж последствий
Российский обстрел детской железной дороги в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев

Российские оккупанты в субботу, 25 апреля, атаковали Харьков. В частности, под ударом противника оказалась детская железная дорога. Известно, что захватчики попали ракетой.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Евгений Пушкарев.

Российский обстрел детской железной дороги в Харькове 25 апреля

В результате российской атаки уничтожена котельная, разбит учебный корпус, выбиты стекла в вокзале и гараже.

Обстріл Харкова 25 квітня
Детская железная дорога в Харькове после российского обстрела 25 апреля. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев
Російський обстріл Харкова 25 квітня
Последствия российского обстрела Харькова 25 апреля. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев

К уборке последствий присоединяются не только коммунальщики, но и волонтеры, в том числе те, кто учился здесь в детстве на железнодорожников.

Російська атака на Харків 25 квітня
Поврежденная детская железная дорога в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев
Удар Росії по Харкову 25 квітня
Последствия атаки России на Харьков 25 апреля. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев
Обстріл дитячої залізниці в Харкові 25 квітня
Повреждения в результате российского обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев
Росія вдарила по Харкову 25 квітня
Детская железная дорога в Харькове после российского обстрела 25 апреля. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев
Обстріл Харкова 25 квітня
Последствия российского обстрела Харькова 25 апреля. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев
Російський удар по Харкову 25 квітня
Российский обстрел Харькова 25 апреля. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Терехова, 25 апреля российские оккупанты атаковали Харьков ракетами и дронами. В результате ударов пострадали полуторагодовалый ребенок и патрульная.

Читайте также:

А 21 апреля российские захватчики нанесли удар дроном по центру Харькова. Беспилотник попал в административное здание, которое расположено в Шевченковском районе.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
