Харьковщину ждут ночные заморозки: когда уже придет потепление

В понедельник, 4 мая, на Харьковщине сохранится сухая погода без осадков. Днем будет тепло, однако ночью температура снизится, и на поверхности почвы возможны заморозки.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове на 4 мая 2026 года

В Харькове ожидается переменная облачность. Ветер слабый, переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью +2...+4 °C, на поверхности почвы возможно понижение до 0...-2°C, днем +18...+20 °C.

Погода в Харьковской области на 4 мая 2026 года

По области ночью +1...+6 °C, местами на поверхности почвы до -3 °C. Днем температура составит +15...+20 °C.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В ночь на понедельник по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-3 °C. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В то же время в регионе прогнозируют средний уровень пожарной опасности. Он ожидается в Золочеве, Богодухове, Коломаке, Харькове, Великом Бурлуке, Купянске, Изюме, Слобожанском, Лозовой и Берестине.

Когда отступят морозы на Харьковщине

Уже с 5 мая погода начнет меняться. Заморозки отступят, ночью температура поднимется до +4...+9 °C, днем воздух прогреется до +18...+23 °C.

6 мая станет еще теплее. Ночью ожидается +8...+13 °C, днем +20...+25 °C, осадков также не прогнозируют.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что синоптики накануне объявляли II уровень опасности из-за сильных заморозков в воздухе. Температура в регионе минувшей ночью падала до -3 °C, что представляет серьезную угрозу для будущего урожая.

Также Новини.LIVE писали, что на Харьковщине ввели единовременную финансовую помощь для аграриев. Деньги выделяют на проведение полевых работ в 2026 году, чтобы поддержать фермеров в сложных условиях войны.